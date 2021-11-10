توصية طبية عاجلة بالحصول على لقاح آخر بخلاف كورونا قبل الشتاء.. ما السبب؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقلبات جوية لا تتوقف على مدار الأيام الأخيرة، تمهيدا لدخول فصل الشتاء، الذي يعد بمثابة بيئة مثالية لانتشار الأمراض الفيروسية والتنفسية، على رأسها نزلات البرد والأنفلونزا، وفيروس كورونا المستجد، ومتحوراته التي تزداد سرعة تفشيها وترتفع مؤشرات خطورتها، ما يثير مخاوف شديدة لدى جميع البشر، خاصة الأمهات اللاتي يعيشن في قلق على أطفالهن، ويعيشن في رحلة بحث واستفسارات عن طرق الوقاية والحماية من مخاطر الفيروسات المختلفة.

أهمية تطعيم كورونا والإنفلونزا قبل الشتاء

يقدم الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عبر «هُن»، عدة نصائح قبل الدخول في فصل الشتاء، لتفادي الإصابة بالأمراض والفيروسات، خاصة لدى الأطفال، مشددا على ضرورة تلقي لقاحي كورونا والأنفلونزا معًا، وعدم الاكتفاء بأحدهما فقط، مستكملا نصائحه كالتالي:

الحصول على لقاح كورونا، أول وأهم خطوة في سبيل الوقاية من الإصابة بالفيروس.

التطعيم بلقاح الإنفلونزا، يساهم في الوقاية من الإصابة الموسمية، التي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.

اتباع إرشادات تقوية المناعة، من خلال تناول العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، أو حبوب الفيتامينات المعدى دوائيا إن لزم الأمر، وتحت إشراف الطبيب.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المناعة وسلامة الجهاز التنفسي، على رأسها الاحتفاظ بارتداء الكمامة.

فيروس هيهي والموت المفاجئ للأطفال

عن ما تردد مؤخرا، عن ظهور فيروس صيني جديد باسم «هيهي»، سريع الانتشار ويسبب الموت المفاجئ للأطفال، يشير الحداد، إلى أن منظمة الصحة العالمية، نفت أي وجود للفيروس المزعوم من الأساس، موضحا في الوقت نفسه، أن تحورات فيروس كورونا، مثل «مو - ودلتا بلس - والفطر الأسود»، وغيرها من التحوروات التي واجهها العالم، ما زالت مستمرة.

ويوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن تحورات فيروس كورونا، تعود إلى عدم التزام جميع الدول بمنح مواطنيها اللقاحات، مضيفا: «مصر ماشية بخُطى ثابتة وكمان بنطعم الأطفال، وده بيخلينا أكثر أمانًا للتحورات اللي بتحصل بعد تفشي موجات كورونا في دول العالم».