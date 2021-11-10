فوائد مدهشة لعصير الكمون والليمون في الصباح.. مشروب الحرق الجبار

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي المشروبات سواء الساخنة أو الباردة، على قدر متفاوت من السكريات والسعرات الحرارية، لذا يجب على متبعي الأنظمة الغذائية بكل أنواعها، الالتفات إلى نوعية ما يتناولونه خلال فترة الرجيم، ورغم أن هناك مشروبات ضارة، مثل: المياه الغازية والعصائر الغنية بالسعرات الحرارية، فإن هناك أخرى نافعة، يمكن أن تساهم في حرق الدهون، بالإضافة إلى فوائدها الصحية الكبيرة، مثل مشروب الحرق الجبار، الذي تحدث عنه الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، موضحا أنه يعتمد بشكل أساسي على الكمون.

ما هو المشروب الحارق للدهون؟

قال حلمي، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مشروب الحرق الجبار، مكونه الأساسي الكمون، الذي يتميز بأنه صحي ومفيد جدا للجهاز الهضمي، وينشط الإنزيمات الهاضمة، ويقلل الكوليسترول الضار، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي ينظم الضغط، ويمنع احتباس الماء في الجسم، يساعد على تنظيم السكر وتحسين فاعلية الإنسولين، كما يقلل من مقاومة الإنسولين، وهو مفيد أيضا لصحة الجهاز التنفسي، كما أنه يحتوي على الحديد.

مشروب الكمون والليمون

يتكون المشروب الجبار لحرق الدهون، من الكمون والليمون، وتضاف إليهما كمية متوسطة من حبة البركة، لتزيد من فوائد الكمون والليمون، التي تعمل معا بشكل فعال، ويمكن إعداد المشروب من خلال الخطوات التالية:

غلي 2 كوب من الماء.

يضاف لكل كوب ملعقة كمون، وملعقة حبة البركة.

تعصر ليمونة كاملة، وتضاف بعد عصرها إلى المشروب.

يترك لينقع طوال الليل، ثم يشرب في الصباح الباكر.

وشدد استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة غسل الليمون جيدا، قبل وضعه في العصير، محذرا من شربه على معدة فاضية، إنما بعد الإفطار مباشرة، مكررا: «يجب تجنب تماما تناوله في الصباح قبل وجبة الإفطار».