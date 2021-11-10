8 معلومات عن أميرة هاني بعد إعلان خطوبتها من رجل أعمال.. خالتها فنانة شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة أميرة هاني، بخطبتها من رجل الأعمال محمد سماحة، في أجواء عائلية اقتصرت على أفراد الأسرتين، بحسب ما أوضحته الصور الخاصة بالحفل، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

علقت الفنانة الشابة، على الصور التي شاركتها، بصحبة عريسها وعائلتهما، بعبارة باللغة الإنجليزية، قالت خلالها: «رسميا الصورة الكاملة واضحة، مرحبا بعائلتي الثانية، السيد والسيدة سميث».

إطلالة أميرة هاني في حفل خطوبتها

تألقت أميرة هاني، خلال حفل خطوبتها، بإطلالة هادئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على كتفيها، مع مكياج هادئ، تناسب مع إطلالتها.

وتلقت الممثلة الشابة، مئات المباركات والتهاني على صور خطبتها، من متابعيها وأصدقائها وأقاربها، عبر التعليقات، منها: «قمر أوي»، «ربنا يهنيكوا»، «ربنا يسعد قلبك يا نجمتنا»، «أحلى عروسة في الوسط الفني»، «عروسة 2021».

معلومات عن الممثلة الصاعدة

ولدت الفنانة أميرة هاني، في 5 يوليو عام 1985، بمحافظة القاهرة.

تخرجت في كلية الإعلام.

هي ابنة شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، التي ساندتها لدخول مجال الفن، وأشركتها في مسلسل «العمة نور».

قدمت مع خالتها أيضا، أولى تجاربها السينمائية، من خلال فيلم «مفيش غير كده».

تألقت في فيلم «كامب» الذي عُرض عام 2006.

قدمت العديد من الأعمال على الصعيد التليفزيوني، مثل: مسلسل «قضية نسب»، «هانم بنت باشا»، «بشرى سارة».

شاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية الأخرى، مع كبار الفنانين والفنانات، كمسلسلات: «شرف فتح الباب»، «ابن الأرندلي» و«القطة العميا».