وصفات سهلة لتفتيح لون الشفاه الداكنة.. هتخليها وردي لسنتين قدام (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشفاه الداكنة، إحدى المشكلات التي تؤرق العديد من الفتيات والسيدات، وتؤثر على أنوثتهن وجمالهن، ويعشن أغلب فترات يومهم في حالة من التوتر والقلق، خاصة عند التعامل مع الآخرين، وكثيرا ما يضطررن إلى استخدام مواد كيميائية، تسبب لهم حساسية شديدة، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي تصيب بها الجلد.

وتتنوع الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون الشفاه، منها التدخين المستمر، والإجهاد، وتناول بعض الأدوية، لتبدا الفتيات في البحث عن طرق لاستعادة اللون الطبيعي للشفتين، سواء عبر الإنترنت أو المتخصصين بمراكز التجميل والبيوتي سنتر.

وصفات للتخلص من الشفاه الداكنة

قدمت خبيرة التجميل وفاء الدسوقي، وصفات سهلة لإعادة الشفاه، إلى شكلها ولونها الطبيعي، أثناء استضافتها في برنامج «هي وبس»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، إذ قالت إن العوامل الوراثية تؤثر على تغير لون الشفاه، من اللون الروز أو البمبي، إلى الأسود، أو قد يكون التدخين السبب: «بنحاول نعمل جلسة لتفتيح الشفاه الداكنة، لاستعادة لونها الطبيعي».

وأشارت خبيرة التجميل، إلى تفتيح الشفاه، يكون من خلال جلسات معينة، يتحدد عددها حسب اللون: «ممكن نعمل تصحيح للون في جلسة واحدة، وفي حالة إذا كانت الفتاة مدخنة وبشرتها داكنة، ممكن نحتاج إلى 4 جلسات، كل فرق بين الجلسة والثانية حوالي شهر».

طرق تفتيح لون الشفاه

درجة لون الشفاه عند تفتيحها، تحدد على أساس لون بشرة السيدة أو الفتاة، وفي جميع الأحوال يتم اختيار اللون المناسب: «كل ما عملنا سيشن جديدة اللون بيفتح، من خلال الفيتامينات والكولاجين والهيرلونيك أسد، لتحفيزه داخل البشرة، والتي تستمر نتيجتها لسنتين»، بحسب وفاء الدسوقي.

أوضحت خبيرة التجميل أن هناك أسبابا عديدة تؤثر على الشفاه، وتحدث لها تغيرا من حيث اللون، ويمكن تجنبها بسهولة، متابعة: «تتسبب زيادة التعرض للشمس، في تصبغ الشفتين، فضلا عن التدخين المفرط، واللجوء لاستخدام بعض الأدوية»، لافتة إلى يمكن استعمال الزيوت الطبيعية لعمل مساج وتدليك للشفاه قبل النوم، فضلا عن استخدام مكعبات الثلج، لجعلها تبدو وردية ومشرقة.