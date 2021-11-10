طريقة عمل القرنبيط في المنزل بخطوات سهلة.. مقلي وبالبشاميل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحظى القرنبيط، بتفضيلات عشاق الأكل، ويعطونه مكانة خاصة بين الأطعمة والوجبات المختلفة، إذ يتمتع بمذاق طيب ومختلف بحسب طريقة إعداده، بخلاف فوائده الصحية الكثيرة، وتتفنن ربات البيوت في طبخه بوصفات وأشكال مختلفة، لتجذب أطفالها وأسرتها، لتناول الأطعمة داخل المنزل والابتعاد عن أكل الشارع.

ويستعرض «هن» وصفتين مميزتين لإعداد القرنبيط في المنزل، الأولى: باللحمة المفرومة والبشاميل في الفرن، والثانية: المقلي، وكلاهما بخطوات سريعة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ، بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل في الفرن

قرنبيط.

لحمة مفرومة.

دقيق.

زبدة.

طماطم.

بصل.

ثوم.

كمون.

لبن.

مكعب مرقة.

روزماري.

جبنة موتزاريلا.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل في الفرن

اسلقي القرنبيط في ماء مغلي على النار، ومضاف إليه كمون.

شوحى البصل والثوم المفرومين فى زيت زيتون على النار.

ضيفى اللحمة المفرومة وقلبي جيدا.

ضيفى الملح والفلفل الأسود والروزماري وعصيرالطماطم.

للبشاميل:

ضيفي مكعب مرقة للزبدة على النار.

ضيفي دقيق بنفس كمية الزبدة.

ضيفي اللبن البارد.

ضعي في صينية نصف كمية القرنبيط، ثم نصف كمية اللحمة المعصجة، ثم نصف كمية البشاميل.

ضيفى المتبقي من القرنبيط، ثم المتبقي من اللحمة المعصجة، ثم المتبقي من البشاميل.

ضيفى على الوجه الجبنة الموتزاريلا.

ادخلي الصينية الفرن حتى النضج.

مقادير القرنبيط المقلي

قرنبيط.

بيكنج بودر.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

ثوم.

شطة.

كمون.

ملح.

شبت.

كزبرة خضراء.

بقدونس.

دقيق.

زيت.

كركم.

ماء.

طريقة تحضير قرنبيط مقلي