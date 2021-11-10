البوت المرصع بالستراس لإطلالة متلألئة في الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل البوت المرصع بالستراس أحدث صيحات الموضة النسائية في شتاء 2021-2022 ليمنح المرأة إطلالة متلألئة في الحفلات وموسم الأعياد.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الستراس يزين البوت العادي وبوت الكاحل وبوت فوق الركبة ليضفي عليه طابعا أنيقا وفخما، مشيرة إلى أن البوت المرصع بالستراس يتناغم مع فستان ميني مثير أو فستان يزهو بلون صارخ أو يتألق هو الآخر بالستراس أو الترتر.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت المرصع بالستراس يعد مناسبا أيضا لإطلالات الحياة اليومية؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز للحصول على إطلالة كاجوال جريئة تتسم بالجاذبية وتفرد الأسلوب.