لتجفيف الملابس في الشتاء بشكل أسرع.. ابتعدي عن الأخطاء الثلاثة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ربما يعمل ذلك على إبطاء عملية تجفيف الملابس بعد غسلها، خاصة إذ كانت الفتيات راغبات في ارتداء ملابس محددة وتجدها ما زالت مبتلة، لكن الأمر لا يتوقف فقط عند انخفاض درجات الحرارة، إذ أن الأمهات يرتكبن بعض الأخطاء التي تبطئ من عملية تجفيف الملابس.

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية التي رصدت بعض الأخطاء التي ترتكبها ربات المنازل، من شأنها أن تبطئ من عملية تجفيف الملابس، كما أن لجوء الأمهات لاستخدام المجفف أمر لا ينصح به لأنه يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء.

غسل الملابس في توقيت غير مناسب من اليوم

بحسب خبراء التنظيف فإن اختيار التوقيت المحدد في اليوم من الأمور المهمة جدًا، فمن شأنه أن يحدث فرقا في تجفيف الملابس، وينصح عادة باختيار غسل الملابس في الغسالة في الصباح الباكر، ومع اكتمال دورة الغسيل يمكن رصف الملابس في البلكونة وقت أشعة الشمس التي تساعد في التجفيف سريعًا، لذلك ينصح عادة بالابتعاد عن نشر الملابس ليلًا.

وأيضًا يمكنك تدوير رف الغسيل الخاص بك، على مدار اليوم، وبهذه الطريقة تضمني أن جميع الملابس المعلقة لها فرصة التعرض لأشعة الشمس الساطعة.

ملابس كثيرة في الغسالة

وضع الكثير من الملابس في الغسالة من الأمور الخاطئة جدًا، وتبطئ من عملية التجفيف، إذ أن حشر الكثير من الملابس في حوض الغسالة يضر من عملية التجفيف، وإذا كان لديك الكثير من الغسيل، إذ أنه الغسالة غالبًا لم تتمكن من تخلص الملابس من المياه وتخرج أكثر رطوبة وتحتاج وقت أطول للتجفيف.

تعليق الكثير من الملابس على حبل التجفيف

رغم أن حبل التجفيف يحتوي على مساحة لوضع الكثير من الملابس، فمن الأفضل أن تنشري ملابسك على حبلين أو ثلاثة إذا كان لديك احتياطي، وتأكدي من تباعدها بالتساوي.