أستاذة جراحة تجميل تقدم 3 نصائح لاختيار الطبيب الجيد: لو هتعملي عملية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجَّهت الدكتورة سها المكاوي، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، بعض النصائح لمن تريد إجراء عملية تجميل حتى لا تقع فريسة للنصب وإجراء عمليات تجميل على أيدي غير متخصصين، ما يسبب حدوث مشكلات لا حصر لها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر شبكة قنوات «أوربت».

النصائح التي وجهتها المكاوي للسيدات الراغبات في إجراء عمليات التجميل للتأكد من صلاحية الطبيب لإجراء الجراحة حتى لا يتعرضن للمشكلات، نرصدها لكم كما يلي:

اطلبي الاطلاع على شهادات الطبيب

أكدت المكاوي أنه يجب أن تطلب المريضة من الطبيب شهاداته العلمية لتطلع عليها وتتأكد من كونه حاصلًا على الدرجات العلمية التي تؤهله لإجراء جراحة تجميل.

وأضافت: «مش عيب خالص إنك تقولي لي شهاداتك إيه يا دكتورة سها والمفروض قبل ما تسأليني أكون أنا راصة ورايا على الحيطة في العيادة شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة وشهادة الماجستير في الجراحة العامة وشهادة الدكتوراه في جراحة التجميل».

يجب التأكيد من ممارسة الطبيب لجراحة التجميل

وأوضحت المكاوي أنه يجب بعد التأكد من المؤهلات العلمية التأكد من ممارسة الطبيب لهذه الأنواع من عمليات التجميل، محذرة من الأطباء الذين يظهرون في البرامج المدفوعة في القنوات الخاصة وأيضًا الأطباء الذين يقومون بعمل إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تسجيل الطبيب بجمعية جراحي التجميل المصرية

وأشارت أستاذ جراحة التجميل إلى أنه يمكن التأكد من صلاحية الطبيب لإجراء عمليات التجميل حال حصوله على عضوية جمعية جراحي التجميل المصرية، مشددة على أن هذه الجمعية لا تقبل في عضويتها إلا أطباء التجميل المؤهلين والمدربين على إجراء عمليات التجميل، مؤكدة قلة عدد هؤلاء في مصر.

وتابعت «مفيش جراح تجميل ممارس المهنة في مصر» إلا وهو مسجل في هذه الجمعية، حيث لا يتجاوز عدد هؤلاء الأطباء 450 طبيب جراحة تجميل في جميع أنحاء الجمهورية.