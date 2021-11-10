نمو الأظافر للداخل.. أسباب وحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال معهد الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية إن نمو الأظافر للداخل يتسبب في الشعور بألم مبرح، موضحا أنه يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها قص الأظافر بشكل قصير جدا وارتداء أحذية ضيقة للغاية وفرط تعرق الأقدام.

ومن الأسباب الأخرى لنمو الأظافر للداخل البدانة والأمراض، التي تؤدي إلى احتباس الماء بالجسم مثل قصور القلب. كما تزداد فرص حدوث نمو الأظافر للداخل لدى مرضى السرطان والأشخاص، الذين لديهم أظافر دوارة، وهو نوع وراثي من نمو الأظافر.

ويتسبب نمو الأظافر للداخل في حدوث التهاب واحمرار وألم، ويمكن مواجهة ذلك من خلال حمام أقدام يحتوي على الصابون لترقيق الجلد، ثم تطبيق جل أو مرهم يحتوي على مواد مثبطة للالتهابات. وبعد القيام بهذا الإجراء يتم تجفيف القدم جيدا مع مراعاة تجنب تعرضها للضغط.

وإذا لم يفلح هذا الإجراء في مواجهة نمو الأظافر للداخل، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كان الالتهاب شديدا ومصحوبا بقيح وحمى وإعياء.