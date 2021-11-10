زيت الأفوكادو.. سر صحة وجمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن زيت الأفوكادو يعد بمثابة سر صحة وجمال الشعر لما يزخر به من مواد فعالة قيّمة تعمل على تغذية الشعر وحمايته.

وأوضحت الرابطة أن زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات مثل A و B و D و E، والمعادن مثل البوتاسيوم والأحماض الدهنية أوميجا 3 والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

وبفضل هذه التوليفة المتفردة من المواد الفعالة يعمل زيت الأفوكادو على ترطيب فروة الرأس الجافة ويساعد في تهدئة فروة الرأس المتهيجة.

ويمد زيت الأفوكادو الشعر بالعناصر المغذية، ومن ثم يساعد على نموه وزيادة كثافته، كما أنه يرطبه ويحميه من التقصف والتساقط ومن المؤثرات البيئية الضارة، فضلا عن أنه يمنحه ملمسا ناعما كالحرير ولمعانا جذابا يأسر الألباب.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، يمكن استخدام زيت الأفوكادو لتطبيق ماسك للشعر طوال الليل، ثم شطفه في الصباح الباكر بواسطة شامبو لطيف.