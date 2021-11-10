للأمهات.. خطوات تعليم «اتيكيت الأكل» للأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

تجد بعض الأمهات المعاناة مع أطفالهن عند تناول الوجبات، فبعض الأبناء يبعثروا الغذاء على مائدة الطعام أو على الأرض، وبعضهم لا يعرفوا الطرق الصحيحة لتناوله، ما يسبب حرجًا للأمهات خاصًة إن كان يجلسن مع ضيوف أو مع أصدقائهن، لذا تقدم «هن» في السطور التالية الأسس لأداب الطعام في المنزل أو في وجود أصدقاء.

يلزم على الآباء تلقين أولادهم للأسس الأساسية لتناول الوجبات عند بلوغ الطفل 5 أعوام، وتتمثل هذه الارشادات في النقاط التالية وفقًا لموقع «Very well family»:

- غسل يديه ووجهه والتأكد من حسن مظهره قبل الجلوس على المائدة.

- أن لا يبدأ في تناول الطعام قبل أن يحضر الجميع إلى المائدة.

- أن يغلق فمه ويمتنع عن الحديث أثناء مضغه الطعام.

- يتناول قضمات صغيرة.

- استخدام كلمات «من فضلك.. وشكرًا» عند الرغبة في تمرير طعام اليه.

- عدم انتقاد الطعام.

- علمهم اعطاء رأيهم الايجابي في الطعام.

يقلد الأبناء جميع سلوكيات الآباء في مرحلة الطفولة

ومن جانبه أوضحت أميرة سالم خبيرة الاتيكيت، أن هناك فرق بين الاتيكيت داخل المنزل وخارجه، ويتمثل اتيكيت تناول الطعام عند الأطفال بالأساسيات التي يلزم اتباعها للتصرف بشكل صحيح ولتجنب حدوث احراج، ولفتت أن الأطفال يقوموا بتقليد كل ما يفعله الآباء في تلك المرحلة العمرية، لذا لا يصعب عليهم الأمر في تهيئة أطفالهم لمعرفة آداب الطعام.

اتيكيت تناول الطعام للأطفال

وأشارت «أميرة» لمجموعة الأسس التي يلزم على الأباء توجيهها لأبنائهم عند تناول الطعام متمثلة في النقاط التالية:

- غسل يديه قبل تناول الطعام، وتعوده على «التسمية».

- عدم تناول الطعام مكان أحد.

- الجلوس بالقرب من الطعام.

- تجنب مد اليد بالفم نهائيًا أثناء تناول الطعام.

- تناول الغذاء يكون من أمامه، لا يمد يديه لأطباق بعيدة عنه.

- في حالة عدم رغبته في تناول وجبة معينة يمكنه اقتراح صنف آخر يحبه.