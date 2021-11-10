طبيبة تجميل عن أغرب طلب قابلته: واحدة عايزة تبقى شبه ضرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة سها المكاوي، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أغرب طلبات تجميلية تلقتها من النساء، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر شبكة قنوات «أوربت»، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تتلقى طلبات غريبة خاصة بتجميل النساء، لافتة إلى أنها أحيانًا تضطر لتحويل بعض السيدات لأطباء نفسيين لعلاجهم، بسبب الطلبات الغريبة التي تطلبها.

بعض السيدات يطلبن التحول إلى نفس أشكال النجمات الشهيرات

وتحدثت أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس عن أغرب الطلبات التي تلقتها أثناء عملها كطبيبة جراحة تجميل، مشيرة إلى أن من الطلبات الغريبة أن تدخل عليها امرأة بصورة امرأة أخرى مشهورة، خاصة الفنانات، وتطلب أن تتحول لهذا الشكل عبر عمليات التجميل «كتير قوي عندي اللي تدخل لي بصورة شخصية مشهورة أو تقولك أنا عايزة أبقى واحدة تانية».

وكشفت المكاوي عن أغرب طلب قابلته من طلبات النساء لعمليات التجميل وكان الطلب من زوجة أولى تزوج عليها زوجها امرأة أخرى: «أغرب حاجة جت لي واحدة جايبة صورة ضرتها وبتقولي هي عاملة عملية في صدرها وأنا عايزة أبقى زيها»، معتبرة أن فكرة التقليد الأعمى من أكثر الطلبات التي تصل لعيادتها.