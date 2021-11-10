الامارات | «دبي للصحافة» ينظّم «بودفِست دبي» 14 نوفمبر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للصحافة» ينظّم «بودفِست دبي» 14 نوفمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم نادي دبي للصحافة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، «بودفِست دبي»، الحدث الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، بمشاركة مجموعة من أهم صنّاع «البودكاست» والمحتوى الصوتي العربي، وبحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة «البودكاست» والتدوين الصوتي.

ويناقش الحدث مستقبل البودكاست في المنطقة العربية، وسبل تحويل المحتوى الصوتي إلى مُنتج احترافي، من خلال عمليات التسويق والترويج، واستقطاب الجمهور، وقياس الأداء، بالإضافة إلى عرض تجارب صُنّاع البودكاسترز العرب، ودورهم في صناعة، وتقديم محتوى صوتي عربي هادف، ومدى التأثير الإيجابي للمنصات الرقمية في الترويج للتجارب العربية الملهمة.

وخلال الحدث الذي ستنعقد أعماله في 14 نوفمبر الجاري، بمقر نادي دبي للصحافة في «ون سنترال» مركز دبي التجاري العالمي، ستلقي مجموعة من أبرز صناع البودكاست، والمهتمين به في المنطقة العربية، الضوء على واقع منصات البودكاست، وتطلعات البودكاسترز المستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وفق رؤية مستقبلية تتوافق مع المتغيرات الإعلامية في العالم.

ويأتي تنظيم «بودفِست دبي» تأكيداً على مكانة دبي الرائدة كمركز رائد للتوجهات الرقمية المستقبلية، ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في إطار من التعاون المشترك بين نادي دبي للصحافة وكبرى المؤسسات والمنصات الداعمة لهذه الصناعة في المنطقة، حرصاً من النادي على المشاركة في تطوير القطاع ومساندة صنّاع البودكاست العرب في تحقيق أهدافهم، وتعزيز المردود الإيجابي لإنتاجهم على مجتمعات المنطقة العربية.

وأعربت رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي، عن ترحيبها بالبودكاسترز العرب في النسخة الأولى من «بودفِست دبي» وصنّاع المحتوى الصوتي العربي، إلى جانب المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، ومجموعة متميزة من الإعلاميين والمهتمين بهذه الصناعة في المنطقة العربية.

وقالت إن تنظيم «بودفست دبي» للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يأتي تأكيداً على مكانة دبي وجهةً رائدة للتوجهات الرقمية المستقبلية، وضمن إسهامات نادي دبي للصحافة في تطوير الإعلام العربي، ومواكبة التوجهات العالمية الجديدة، تأسيساً على ما تمتلكه دبي من بنية تحتية عالمية، تمكنها من تحقيق الريادة في مجال المحتوى الرقمي.

وأكدت المري، أهمية الحاضنة العربية للبودكاسترز العرب، للنهوض بهذا المحتوى كمّاً ونوعاً، ليأخذ مكانة مهمة في السوق العالمي، وهي خطوة لافتة في صناعة المحتوى العربي، لافتة إلى أن النادي سيعلن قريباً عن برامج ومبادرات لدعم البودكاسترز العرب، بمن فيهم المهتمون بدخول هذا المجال، وتمكينهم بالأدوات اللازمة.

وتأتي مبادرة نادي دبي للصحافة بإطلاق «بودفست دبي» في وقت يدور فيه الحديث حول صناعة المحتوى الإعلامي، وأهمية إيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية، بينما ستكون الجلسات فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار حيال الموضوعات المرتبطة بواقع ومستقبل البودكاست في المنطقة.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة ميثاء بوحميد، أهمية اللقاء، وحرص النادي على أن يكون مواكباً للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، سواء عربياً أو عالمياً، وسعي النادي لأن يكون حاضنة للبودكاسترز العرب، بكل ما يملك من أدوات وإمكانات متطورة للإضاءة على أهمية إنتاج البودكاست، كمحتوى رقمي جديد ومؤثر، والتعريف به بشكل واسع، وذلك مع استعراض كل المؤثرات في سوق البودكاست الحديث نسبياً في المنطقة العربية.

وقالت بوحميد إن البودكاست من أكثر منصات الإعلام نمواً حول العالم، وتعتبر الإمارات من أهم أسواق البودكاست في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مشاركة صناع البودكاست من محترفين وشغوفين وشركات ومنصات عربية في هذا الحدث الذي يعقد في دبي للمرة على المستوى المنطقة، من شأنه ترسيخ قواعد السوق العربية، ولفت الأنظار إلى أهمية هذه الصناعة، إلى جانب الإسهام في تبادل الخبرات وتنمية المهارات، ونمو سوق المحتوى الصوتي الصاعد بقوة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكدة أن نادي دبي للصحافة على استعداد دائم لتوفير كل مساعدة وفتح كل الأبواب أمام البودكاسترز العرب.

محتوى إذاعي

جاء مسمى «البودكاست»، اشتقاقاً من كلمتي الإذاعة (Broadcast)، وآي بود (iPod)، (ويُشار إليه أيضاً بالتدوين الصوتي)، هو عبارة عن محتوى إذاعي، ينتجه أشخاص عاديون أو مؤسسات، ويمكن الحصول عليها حسب الطلب، بعكس محطّات الراديو والتلفزيون، وتتنوّع إنتاجات «البودكاست»، لتشمل العديد من الموضوعات ضمن مختلف المجالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news