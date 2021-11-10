الامارات | رئيسة مكتبة الكونغرس الأميركية تزور «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مكتبة الكونغرس الأميركية تزور «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، الدكتورة كارلا هايدن، رئيسة مكتبة الكونغرس الأميركية، ورافقها في جولة على ردهات وقاعات المعرض، اطلعت خلالها على حجم مشاركة الناشرين، والمؤسسات الثقافية الأميركية.

وبحث العامري خلال اجتماع عقد بعد الجولة، مع رئيسة مكتبة الكونغرس، مجالات التعاون والعمل المشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ومكتبة الكونغرس، على مستوى دعم الحراك الأدبي، وبناء جسور تواصل بين المشهد الإبداعي الأميركي ونظيره الإماراتي. وأكد العامري أن تجربة مكتبة الكونغرس الأميركية كبيرة، وعميقة، وتمثل مشاركتها في قمة المكتبات الوطنية، ومؤتمر المكتبات، فرصة أمام العاملين في قطاع المكتبات في المنطقة، لتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الحلول التي تقدمها مكتبة كبيرة مثل الكونغرس للنهوض بدور المكتبة، وتعزيز مساهمتها في مشاريع التنمية الشاملة.

وأشادت الدكتورة كارلا هايدن، بجهود التي تقودها إمارة الشارقة في خدمة المكتبات وتطوير صناعة الكتاب ومراكز صناعة المعرفة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب، معارض الكتب العالمية، يعد نتيجة لهذا الجهد المتواصل، وللرؤية التي تتبناها الإمارة في تقريب الثقافات، وتوسيع أفق تواصلها العالمي.

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