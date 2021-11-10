الامارات | مزاد على أول جهاز كمبيوتر أنتجته «أبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد على أول جهاز كمبيوتر أنتجته «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طُرح للبيع، في مزاد بجنوب كاليفورنيا، جهاز كمبيوتر خشبي من طراز «أبل-1»، وهو أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا في الأسواق عام 1976، ويمكن أن يصل سعره إلى أكثر من مليون دولار. ولم تنتج الشركة سوى 200 جهاز «أبل-1»، جُمعت كلها يدوياً عند ستيف جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666 دولاراً.

وقدرت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني بدار «جون موران» للمزادات في مونروفيا، بالقرب من لوس أنجلوس، بما يراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار، لكنها قد تباع بأكثر من ذلك، على ما يتوقع المتخصصون. وبيع جهاز «أبل-1»، الذي كان لايزال صالحاً للعمل، بأكثر من 900 ألف دولار عام 2014.

وقال الخبير، كوري كوهين، لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إن 60 جهاز «أبل-1» أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها لاتزال تعمل.

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