الامارات | أبوظبي تحصد لقب «مدينة الموسيقى» من «اليونيسكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تحصد لقب «مدينة الموسيقى» من «اليونيسكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت إمارة أبوظبي تصنيف «مدينة الموسيقى»، من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وتم الإعلان عن التصنيف من قبل «شبكة المدن المبدعة» التابعة لـ«اليونيسكو»، وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2004 لتعزيز التعاون بين المدن التي تركز في خططها للتنمية الحضرية المستدامة على عنصر الإبداع.

وسيسهم لقب «مدينة الموسيقى» في تعزيز موقع العاصمة كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة، قائمة على الابتكار والتعاون والحوكمة المشتركة. وقد انضمت الإمارة الآن إلى مصافِ المدن العالمية الكبرى، مثل ليفربول في المملكة المتحدة، وأوكلاند في نيوزيلندا، وإشبيلية في إسبانيا، وتشيناي في الهند؛ والتي تعتبر مراكز رئيسة للإبداع الموسيقي.

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