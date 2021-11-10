طعام شائع يسبب الالتهاب ويزيد من سوء التفكير.. احذره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تشمل العلامات المبكرة للضعف الإدراكي، أن يصبح المرء أكثر نسيانًا ويسهل تشتيت انتباهه، وقد يكون أحد خيارات الطعام الشائعة هو تدهور "مهارات التفكير" لديك.

وأشارت الدكتورة جينيفر روبنسون أستاذ علم الأوبئة وأمراض القلب، إلى أن هناك ما يطلق عليه أحد "أسوأ الأطعمة بالنسبة للعقل"، وأن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المقلية والمعالجة، مثل البطاطس المقلية، يميلون إلى أداء أسوأ في الاختبارات التي تقيس مهارات التفكير، وفقًا لما ذكره موقع express.

وأضافت روبنسون أن السبب المحتمل وراء ذلك هو أن الأطعمة المقلية تحفز الالتهابات، ما يعني أنها تعزز الالتهاب في الجسم، ويمكن للالتهاب أن يتلف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم.

وهناك العديد من جوانب صحة الشخص ونمط حياته تؤثر على فرصه في تطور ضعف إدراكي خفيف مع تقدمهم في العمر.

وتشمل عوامل الخطر الكبيرة للإصابة بالاختلال المعرفي المعتدل مستويات عالية من الكوليسترول في منتصف العمر والسمنة.

ولذا يُوصى باستبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بأطعمة غنية بالدهون غير المشبعة لتحسين مستويات الكوليسترول، وهي كما يلي:

- منتجات الألبان كاملة الدسم (مثل الحليب واللبن والقشدة والجبن) غنية بالدهون المشبعة.

- الشوكولاتة والكعك والحلويات والتوفي والبسكويت وكريم جوز الهند.

من خلال تجنب مثل هذه الأطعمة، يمكنك المساعدة في تحسين مستويات الكوليسترول ومن المرجح أن تفقد الوزن إذا قمت بدمج التغييرات الغذائية مع ممارسة الرياضة.

يمكن أن يتطور الاختلال المعرفي المعتدل (MCI) إلى الخرف إذا بدأت الأعراض تتدخل "بشكل كبير" في الحياة اليومية، ويعاني ما يصل إلى 20 بالمائة من الأشخاص فوق سن 65 عامًا من الاختلال المعرفي المعتدل، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وتشمل الأعراض الأخرى للاختلال المعرفي المعتدل (MCI) صعوبات في التفكير أو التخطيط أو حل المشكلات، وقد تتأثر لغة الشخص أيضًا؛ على سبيل المثال، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للعثور على الكلمة المناسبة لكائن ما.

وربما تكون هناك أيضًا مشكلات في الإدراك البصري للعمق، ما قد يجعل التنقل عبر السلالم أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى المزيد من السقوط.

ومن أجل تقليل مخاطر تطور الاختلالات المعرفية المعتدلة إلى الخرف، يجب تجنب التدخين وذلك لتقليل ضرر الأوعية الدموية في الدماغ.

وتشمل التوصيات الأخرى الصادرة عن الجمعية الخيرية لمكافحة الخرف اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة نوبات منتظمة من التمارين البدنية، وهناك أيضًا أدلة متزايدة على أن ألعاب الورق والألغاز والقراءة يمكن أن تساعد في منع أو تأخير ظهور الخرف.