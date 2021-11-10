بعضها تظهر على الأظافر والجلد.. 7 علامات وأعراض شائعة لنقص الكالسيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الكالسيوم معدن مهم يحتاجه الجسم لبناء عظام وأسنان قوية، كما أنه مطلوب من أجل الأداء السليم للقلب والعضلات الأخرى، ويمكن أن يزيد نقصه من خطر الإصابة بهشاشة العظام ونقص كالسيوم الدم.

والأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي منه مثل الأطفال، يعانون من مشكلة النمو، ويمكن الحصول على الكمية الموصى بها يوميًا من الطعام والمكملات الغذائية والفيتامينات، وفقًا لموقع timesofindia.

ما الذي يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم؟

تزداد فرص الإصابة بنقصه مع تقدم العمر، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تعرضك للخطر، إليك بعضًا منها.

- قلة تناول الكالسيوم لفترة طويلة وخاصة أثناء الطفولة

- يمكن لبعض الأدوية أن تقلل من امتصاص الكالسيوم

- عدم تحمل النظام الغذائي للأطعمة الغنية بالكالسيوم

- التغيرات الهرمونية عند النساء

- عوامل وراثية معينة

وتحتاج النساء إلى زيادة تناول الكالسيوم في وقت مبكر عن الرجال، بدءًا من منتصف العمر، ومن المهم أن تزيد النساء من تناول الكالسيوم مع اقترابهن من سن اليأس.

ويؤدي انخفاض هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث إلى ترقق عظام المرأة بشكل أسرع، وبالتالي، فإن زيادة تناول الكالسيوم أمر مهم للحد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام ونقص الكالسيوم.

وقُصورُ الدُّرَيْقات، وهو اضطراب هرموني يمكن أن يسبب مرض نقص الكالسيوم، فلا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الجار درقية، والذي يتحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم.

كما أن سوء التغذية وسوء الامتصاص يسببان أيضًا نقص كالسيوم الدم، ويحدث ذلك عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية وعندما لا يتمكن جسمك من امتصاص الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها من الطعام الذي تتناوله.

الأعراض الشائعة لنقص كالسيوم الدم

مشاكل العضلات

قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص الكالسيوم من آلام في العضلات وتشنجات، فيمكن أن يعاني هؤلاء الأشخاص أيضًا من ألم في الفخذين والذراعين أثناء المشي أو الحركة، كما يمكن أن يحدث التنميل والوخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين وحول الفم، وهذه الأحاسيس لا تختفي مع النشاط.

وقد تشير الأحاسيس الأكثر تطرفًا إلى نقص أكثر حدة، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى استنتاجات وعدم انتظام ضربات القلب والموت.

التعب الشديد

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الكالسيوم إلى الإرهاق الشديد وتجعلك تشعر بالخمول طوال الوقت، وأيضًا الأرق، ويؤدي التعب الناجم عن نقص الكالسيوم إلى الدوار والدوخة وضباب الدماغ، ما قد يتسبب في نقص التركيز والنسيان والارتباك.

مشاكل الأظافر والجلد

يؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل إلى جفاف الجلد والأظافر الجافة والهشة والشعر الخشن والأكزيما والتهاب الجلد وحكة الجلد والصدفية.

هشاشة العظام

تخزن العظام الكالسيوم جيدًا وتتطلب مستوى عالٍ، فعندما تنخفض المستويات الكلية للكالسيوم في الجسم، يمكن للجسم تحويل الكالسيوم من العظام مما يجعلها هشة وعرضة للإصابة.

ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم مع مرور الوقت إلى هشاشة العظام، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وترققها لتصبح عرضة للكسور.

الدورة الشهرية الشديدة

تم ربط المستويات المنخفضة من الكالسيوم لدى النساء بمتلازمة ما قبل الحيض الشديدة، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ، قام المشاركون بتحسين الحالة المزاجية وتقليل احتباس السوائل بعد تناول 500 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا لمدة شهرين.

وفي عام 2019، خلصت دراسة إلى أن انخفاض مستويات فيتامين (د) والكالسيوم خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية قد يساهم في ظهور أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

مشاكل الأسنان

عندما يكون لدى الجسم مستويات منخفضة من الكالسيوم، فإنه يسحبها من الأسنان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان وهشاشة الأسنان وتهيج اللثة وضعف جذور الأسنان.

الاكتئاب

أشارت الدراسات إلى أن نقص الكالسيوم قد يكون مرتبطًا باضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب.