رحلة «رانيا» مع متحرش الميكروباص: «لقيته بيلمس جسمي.. وصورته عشان أحذر البنات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا حرفيًا بكتب البوست ده وأنا منهارة ومكنتش متخيلة أن ممكن في يوم أنزل بوست زي ده مش عارفة أوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي».. جزء من منشور لفتاة جامعية تدعى رانيا سليمان، قصدت الذهاب إلى الجامعة، حيث منطقة التجمع الخامس، لكن طريقها لم يسر بسلام، إذ تعرضت للتحرش الجنسي على يد سائق الميكروباص الذي استقلته.

تفاصيل الواقعة

الحكاية بدأت قبل يومين، وتحديدًا في صباح يوم السبت الماضي، حين استقلت «رانيا» صاحبة الـ19 عامًا، الميكروباص من موقف منطقة الحصري، ذاهبة إلى التجمع الخامس، جاء مكانها بجوار السائق لعدم وجود أماكن خالية داخل الميكروباص، لم تمض سوى دقائق قليلة حتى شعرت الفتاة الجامعية بحركة مريبة بجوارها «لما ادتله الأجرة لقيته مسك في إيدي جامد.. افتكرت أنه مخدش باله»، بحسب حديثها لـ«هن».

أكملت «رانيا» طريقها والحركات المريبة لم تنته بعد، فدقائق وتكرر فعل السائق بطريقة عنيفة، إذ شعرت الفتاة بوجود يد تحسس على جسدها «فجأة لقيت إيده جمبي»، وقتها كانت الفتاة الجامعية تتحدث مع صديقتها عبر «واتس آب» تملكها الخوف ولم تجد سوى الحديث مع صديقتها، لتنصحها بالتصوير حتى يكون دليلها.

ترصدت «رانيا» للسائق، الذي كرر فعلته مرة ثالثة وقتها قررت التعامل بعنف «ادتله بالكوع في بطنه»، وفقًا لروايتها، ومع اقتراب نزول الفتاة الجامعية حيث تريد، كانت الأماكن خالية داخل الميكروباص، لتفاجئ بتكرار فعلته، وقتها تمكنت «رانيا» من تصوير مقطع الفيديو الذي نشرته أيضًا عبر حسابها على «فيس بوك».

موقف مرعب

وحين قررت الفتاة الجامعية النزول من الميكروباص، تفاجئت بمسك السائق ليدها بقوة «لقيته بيقولي هتكملي معايا.. زقيته جامد ونطيت من الميكروباص وكان بيقولي برضو مش هتيجي معايا»، موقف مرعب عاشت «رانيا» تفاصيله كإنه كابوس مزعج تمنت الإفاقة منه.

تحرير محضر

وتوجهت «رانيا» إلى قسم منطقة التجمع الخامس، وحررت محضر التحرش ضد السائق حاملًا رقم 10786 ادارى التجمع الخامس، وتلقت الدعم من أسرتها الذين نصحوها بنشر الفيديو والتفاصيل عبر حسابها على «فيس بوك»: «أهلي قالولي هنجيب حقك بالقانون.. ونزلت الفيديو عشان الكل يعرفه ويتقبض عليه، وميعملش كدا مع بنات تانية».