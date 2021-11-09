5 معلومات عن كفالة الأطفال بمناسبة شهر التوعية: منها فتح دفتر توفير بـ3000 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعرف شهر نوفمبر بأنه شهر التوعية عن الاحتضان وكفالة الأطفال، وتنطلق الحملات المجتمعية للتوعية بأهمية احتضان الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم بين أحضان أسر بديلة تعطيهم الأمان والاستقرار، لكن في الوقت ذاته توجد عدد من الإجراءات المطلوبة لكفالة الأطفال والمتابعة الدورية في حال إساءة الأسر لمعاملة الأطفال.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات الخاصة بكفالة الأطفال، بحسب حديث محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفل، لـ«الوطن» الذي تحدث في نقاط مختلفة عن الاحتضان وكفالة الأطفال.

الإجراءات المطلوبة لكفالة الطفل

- الإجراءات المطلوبة لكفالة الأطفال تبدأ من تقديم الأسر بطلب عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن أو طلبًا ورقيًا يحتوى على البيانات الخاصة بالأسرة الكافلة، وبعد ذلك يجرى بحث اجتماعي ميداني عن الأسرة الكافلة ويرفع للجنة المحلية برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية، للبت فى الأمر، وفى حالة الموافقة تحصل الأسرة على خطاب مشاهدة للدار، بشرط أن تتبع لوزارة التضامن، وبعد استقرار الأسرة على الطفل، يتم إخطار الجهة الإدارية ومن ثم تعقد اللجنة العليا لمناقشة الأسرة الكافلة وبعد الموافقة يتم تحديد عقد الكفالة وموعد لتسلم الطفل.

- توجد 8 معايير وشروط لاختيار الأسر الكفالة ولابد من توافرها جميعها في كفالة الطفل وهي ألا يقل سن كل من الزوجين عن 21 عامًا ولا تزيد على الـ60 عامًا، وتوفير البيئة المحيطة الصالحة للطفل، وأيضاً المستوى الاقتصادى والاجتماعى والنفسى، ويكون الزوجان حاصلين على الثانوية العامة، وسلامة الصحيفة الجنائية للأسرة، وأن يكون الزوجان مصريين وفى حالة وجود أحدهما أجنبيًا، يرفع الأمر إلى اللجنة العليا، وفتح دفتر توفير رعاية للطفل بمبلغ 3000 جنيه، ووجود 2 ضامن على عقد الكفالة ويجوز أن يكون أحدهما من الأقارب.

المتابعة الدورية لكفالة الأطفال

- المتابعة الدورية تجرى مرة كل شهر، وإذ كان عمر الطفل أقل من عام، وفي حالة تجاوزه العام تكون الزيارة مرة كل 3 أشهر حتى بلوغه الـ21 عامًا.

- في حال رصد لجنة المتابعة أي مخالفات من الأسر الكفالة مثل الضرب والإهانة أو حرمانه من التعليم وعدم الرعاية الصحية بشكل صحيح، يجرى إنهاء عقد الكفالة، من خلال اللجنة المحلية، وإيداع الطفل داخل دار أيتام.

- في حالة وفاة الأبوين يوجد ما يسمى بالأسرة الممتدة، أي يحق للجدين الحصول على الطفل وينتقل عقد الكفالة من الأب للجد، وفى حالة وفاة الأم البديلة، يمكن أن تنتقل الرعاية للأب الكافل لأطفال بنات بعد موافقة وعرض الأمر على اللجنة العليا، أما فى حالة الطلاق، فيختار الطفل العيش مع أحد الطرفين، ويجرى عرض ذلك على اللجنة المحلية للحصول على الموافقة.