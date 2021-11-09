انتبه.. هذا الأمر يسبب قصر النظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحتاج بعض الأشخاص إلى نظارات أو عدسات لاصقة ليتمكنوا من القراءة ورؤية الأشياء.

ويعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر من رؤية ضبابية، والحاجة إلى التحديق من أجل الرؤية بوضوح، والصداع الناتج عن إجهاد العين، وفق ما ذكر موقع "healthdigest".

ويعتبر بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر بسبب الجينات، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المرجح أن يصاب الأشخاص بقصر النظر إذا أمضوا الكثير من الوقت في الداخل أو قاموا بالعديد من الأنشطة (مثل القراءة أو مشاهدة التلفزيون) من مسافة قصيرة.

ما هي العوامل البيولوجية وراء قصر النظر؟

وفقًا للمعهد الوطني للعيون بالولايات المتحدة، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر تتركز لديهم الصور أمام الشبكية (طبقة النسيج التي تستشعر الضوء) بدلاً من شبكية العين، وهذا

ويجعل الشخص يرى جيدًا من مسافة قريبة، ولكن بشكل سيئ من البعيدة، بالإضافة إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا به إيضا إذا كانت القرنية شديدة الانحدار، والقرنية هي الطبقة الخارجية للعين التي تساعد عينك على تركيز الضوء، ومن ناحية أخرى، إذا كان المنحنى شديد الانحدار فسيتم إرسال الضوء فقط أمام شبكية العين، مما يؤدي إلى إنشاء صورة ضبابية للأشياء غير القريبة بدرجة كافية من عين الشخص.