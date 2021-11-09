بـ5 آلاف بدلا من 20.. أرخص أسعار الغسالات في البلاك فرايداي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايداي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار الغسالات في البلاك فرايداي.

أسعار الغسالات في البلاك فرايداي في أمازون:

White Point 5813 D غسالة تحميل امامى - 5 كيلو – ابيض، سعرها 3725 جنيها بدلا من 3999 جنيها.

غسالة نصف اوتوماتيك تحميل علوي مع محركين من توشيبا VH-1000P،10 كجم، ابيض، سعرها 3370 جنيها بدلا من 3499 جنيها.

أسعار الغسالات في البلاك فرايداي في بي تك:

غسالة ملابس اوتوماتيك تورنيدو، تحميل علوي، مع مضخة، 10 كجم، فضي - TWT-TLN10LSL - غسالات ملابس ومجففات – سعرها 5199 جنيها بدلا من 20 ألف جنيه.

غسالة ملابس اوتوماتيك بريميوم تحميل علوي، 13 كجم، اسود - PRM130TPL-C2MBK - غسالات ملابس ومجففات – سعرها 5299 جنيها بدلا من 5499 جنيها.

أسعار الغسالات في البلاك فرايداي في جوميا:

White Point غسالة تحميل علوي - 9 كيلو WPTL 9 DG، سعرها 3718 جنيها بدلا من 4200 جنيها.

Zanussi ZWT80700W غسالة ملابس تحميل علوي - 8 كجم ابيض، سعرها 3699 جنيها بدلا من 4199 جنيها.