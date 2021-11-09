7 أسباب وراء الشعور بالجوع وعدم التوقف عن تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالجوع بشكل مستمر، وربما يكون ذلك بعد فترة وجيزة من تناول الوجبات، لكن هل تساءلت في مرة ما أسباب الجوع المستمر هذا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق موقع "brightside".

- السعرات الحرارية الفارغة:

تساعد الوجبات الخفيفة، حتى بكميات صغيرة على الشعور بالجوع، وعدم استفادة الجسم من العناصر الغذائية المفيدة، لذا يوصى بالتقليل من تناولها، وتناول الطعام الصحي.

التوتر:

نحن جميعًا مقسمون إلى فئتين فيما يتعلق بالتوتر، أولئك الذين لا يستطيعون حتى النظر إلى الطعام، وأولئك الذين يميلون إلى استهلاك الطعام بكثرة، للتخفيف من التوتر.

وإذا كنت تنتمي إلى المجموعة الثانية، فيجب أن تتذكر أن التوتر ليس عذراً لتناول الأطعمة الحلوى، من الأفضل الاتصال بأقاربك أو ممارسة رياضة المشي، الذهاب إلى صالة الجيم، قراءة كتابًا، مشاهدة برنامجًا تلفزيونيًا ممتعًا.

- الكحول:

يحفز تناول الكحول الشهية، لذا يوصى بالتقليل من استهلاكه، واختيار وجبات صحية بدلا منه.

- نقص البروتين:

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى الشعور بالجوع دائما، لذلك، يجب تضمين البروتين في النظام الغذائي، لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية، والشعور بالشبع.

- تصفح إنستجرام بكثرة:

النظر إلى صور وفيديوهات الوجبات على إنستجرام يجعلك تفكر باستمرار في الطعام، وبالتالي تعزيز الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام.

- تناول الطعام بسرعة:

يعد من الأمور التي تسبب أيضا عدم التوقف عن تناول الطعام، لأن الجسم يصبح مشتت ويحتاج إلى الوقت لفهم ذلك، وبالتالي يحتاج إلى الطعام مرة أخرى.

- قلة النوم:

يمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كاف من النوم على مستوى الهرمونات التي تتحكم في الجوع في الجسم، ونتيجة لذلك، تزدادشهية الأشخاص ويبدأن في الإفراط في تناول الطعام.