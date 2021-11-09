نصائح مهمة لوقاية عيون الأطفال من خطر الشاشة الإلكترونية

القاهرة - سمر حسين - ماما

جلوس الأطفال أمام الشاشات الإلكترونية خاصة الأجهزة والهواتف الذكية، بات أمر طبيعي رغم الأضرار المترتبة على التحديق المستمر أمام هذه الشاشات، لذا يوجد على الأمهات مسؤولية كبيرة منعًا لأضرار خطيرة خاصة على العين مثل: «الإجهاد، جفاف العين، الصداع، وعدم وضوح الرؤية»، خاصة إذ كان الطفل في الطبيعي يعاني من مشاكل في العين.

وبحسب ما ذكره موقع «NANYAN GOPTICAL» المختص بالمقالات الطبية والصحية، الذي وضع عدد من النصائح التي يجب أن تتبعها الأمهات حفاظًا على حماية العين من ضرر الشاشات الإلكترونية.

التقليل من سطوع الشاشة

من الأفضل أن تكون إضاءة الشاشة ليست بالمرتفعة أو المنخفضة بطريقة تضر العين، فعلى الأمهات الحفاظ على مستوى الإضاءة الذي يسمح بعدم إجهاد العين، وإذ شعر الطفل بالإجهاد فعليها تعديل الحجم والكتابة بحيث تكون أقل إجهاد.

مسافة آمنة مع الجهاز

من الأفضل أن تكون مسافة المشاهدة المريحة للشاشات الكمبيوتر تكون من 50 إلى 65 سم من العين، وأيضًا إمالة شاشة الكمبيوتر إلى 15-20 درجة تحت مستوى العين لتقليل إجهاد العين.

كما يجب أن تكون إضاءة المكان الذي تشاهد فيه الجهاز ليست عالية، واحرص على استخدام مصابيح منخفضة الشدة كخيار لتقليل الوهج، أو استخدام الستائر لتقليل الوهج الناتج عن الشمس.

رمش العيون

تميل الأعين إلى الرمش بشكل أقل إذ ركز الشخص النظر في شيء ما، وهذا ما يؤدي إلى جفاف العين، لذا على الأمهات التذكير باستمرار بأن ترمش العينين بشكل متكرر (مرة كل 10-15 ثانية) للحفاظ على رطوبة، وترطيب أعيننا أثناء العمل.

عدسات مرشح الضوء الأزرق

الكثير من الأبحاث أظهرت أن استخدام عدسات مرشح الضوء الأزرق يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين عند النظر إلى الأجهزة الرقمية، لذلك من الأفضل استخدام عدسات ترشيح الضوء الأزرق لتصفية الطيف الضار للضوء الأزرق البنفسجي، الذي يمكن أن يتسبب في تلف أنسجة العين.