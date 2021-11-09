رسالة غريبة من محمود المهدي بعد انفصاله عن منة عرفة: «كمية الشماتة تخوف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد قرابة يومين من إعلان محمود المهدي انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة، وإثارة الجدل والاستغراب من انفصالهما الذي جاء بعد مشاركة المتابعين منذ أيام قليلة بأحدث رسائل الحب التي جمعت بينهما، خرج «المهدي» في رسالة جديدة عبر حسابه على «إنستجرام»، لم يوضح فيها أسباب الانفصال لكن رد من خلالها عن الشامتين فيه، بحسب حديثه.

ونشر «المهدي» عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «الطب زرع كل حاجة ماعدا الضمير للأسف كمية الشماتة في الرسايل تخوف بجد كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب» مضيفا: «محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي، وفي ناس لسة عندها إحساس دول بشكركم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية وثقة في الله لأهل الطلقية الثانية فرحتكم مش هتكمل».

محمود المهدي: في رسايل متخيلتش أنها من إنسان

واستكمل «المهدي» عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» في نشر الرسائل التي تلقاها من متابعين، معبرين عن حزنهما لانفصاله عن الفنانة منة عرفة وترديد الأدعية لعودتهما من جديد، وأتبع «المهدي» برسالة أخرى قائلًا: «في بقى زي الرسايل الحلوة دي في عسكها رسايل مليانة حقد وفرح وشماتة، متتخيلش إنها من إنسان، والله بس كل واحد قال كلمة تترد فيه إن شاء الله».

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

وكان محمود المهدي أعلن بشكل مفاجئ انفصاله عن الفنانة منة عرفة، دون توضيح أسباب، إذ قال عبر حسابه على «إنستجرام»: «كل حاجة قسمة ونصيب.. وأنا كرجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا»، دون توضيح الأسباب بشكل مباشر، وهو ما أكدته الفنانة الشابة منة عرفة، التي نشرت هي الأخرى نبأ انفصالها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

ورغم إعلان الثنائي عن انفصالهما لكن احتفظا بكل صورهما ومقاطع الفيديو التي تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار استغراب المتابعين.