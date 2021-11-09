الامارات | بيان أمني سعودي بشأن حرق مقيم 100 خلية نحل بمزرعة في جازان.. والكشف عن جنسيته

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمني سعودي بشأن حرق مقيم 100 خلية نحل بمزرعة في جازان.. والكشف عن جنسيته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل مملوكة لأحد المواطنين.

وأوضحت شرطة جازان - بحسب ما نشر "سناب الداخلية"، أن المتهم أحرق 100 خلية نحل، نتيجة خلاف بينه وبين المواطن صاحب المزرعة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام المقيم بحرق خلايا النحل المملوكة لأحد المواطنين، نتيجة لنشوب خلاف بينهما

وأكدت شرطة جازان أنه جرى إيقاف المتهم، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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