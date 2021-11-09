7 علامات تظهر على الأظافر تشير إلى الإصابة بمرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتغافل بعض الناس التغيرات التي تطرأ بالأظافر، رغم أنها وسيلة هامة للكشف عن الصحة العامة، ودلالة لوجود بعض المشكلات الجسدية، من خلال العلامات التي تظهر بها مثل وجود مشكلات بالكبد، الرئتين، والقلب.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» التالي العلامات التي تظهر على الأظافر، وتشكل خطرًا على صحة الانسان وفقًا لموقع «WebMD».

الأظافر الشاحبة

تكون الأظافر الشاحبة دليل على الأمراض التالية:

- فقر الدم

- الكبد

- نقص فيتامينات

- مشاكل بالقلب

الأظافر الصفراء

تشير الأظافر الصفراء إلى وجود مشاكل في:

- الغدة الدرقية

- الاصابة يالسكري

- الصدفية

- اليرقان

الأظافر الزرقاء

تدل أن الجسم يعاني من نقص في الأكسجين، ما يشير إلى وجود مشاكل بالرئة أو القلب.

الأظافر المشققة

تدل الأظافر المشققة أو الجافة على وجود مشاكل في الغدة الدرقية، أو إصابة الشخص بعدوى فطرية.

الأظافر البيضاء

تكون الأظافر البيضاء علامة لوجود مشاكل بالكبد مثل التهاب الكبد، أما الأظافر ذات الخطوط الداكنة وجود خطوط داكنة أسفل الأظافر دليل على الإصابة بمرض أخطر من سرطان الجلد وهو الورم الميلانيني، كما تشير العلامات البيضاء في الأظافر إلى نقص في الكالسيوم والحديد والزنك.

الأظافر المقعرة

قد تحدث بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات أو المواد الكيميائية، ولكن عادة يرجع تغيرها نتيجة نقص الحديد بالجسم، ما يؤدي إلى فقر الدم وخمول الغدة الدريقة، وربما وجود مشكلة بالقلب.

يلزم زيارة مختص عند حدوث تغيرات بالأظافر، ويوضح أن النتوءات قد لا تكون ضارة ولكنها إشارة لأمور يلزم معرفتها مثل الشيخوخة وأمراض الكلى، لذلك ننصح بمتابعة التغيرات التي تطرأ على الأظافر بشكل عام، لأنها ربما تكون بمثابة العلامة الأولى للضرر الصحي، لذا يلزم التوجه لاستشارة طبيب مختص للحد من تطور الأعراض.