طريقة عمل عكاوي الغلابة في البيت: «مش هتصرفي أكثر من 30 جنيه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عكاوي الغلابة، أكلة شهيرة يُقدم الكثيرون على تناولها من خلال شراء رقاب الديك الرومي، وطهيها في المنزل بطريقة شهية، للتغلب على غلاء أسعار اللحوم، إذ يصل الكيلو من رقاب الديك الرومي إلى 30 جنيه، وهو الذي يمكن أن يكون في متناول الجميع.

ويُقدم هُن طريقة عمل عكاوي الغلابة بأكثر من وصفة، على طريقة السيدات وربات المنازل في الجروبات الخاصة بالطبخ.

مقادير عكاوي الغلابة

رقاب الديك الرومي

ثوم مفروم

ورستشير صوص

جزر

كرات

طماطم

زعتر طازج

فلفل حار

فلفل أسود

ليمون

دقيق

زيت

فاصوليا بيضاء

أرز

بقدونس

طريقة تحضير العكاوي

- شوحي رقاب الديك الرومي في قليل من الزيت حتى تحصلي على لون بني.

- ضيفي ماء عليها حتى تغطيها.

- ضيفي الثوم والورستشير صوص والجزر والفلفل الحار والفلفل الأسود والليمون والدقيق.

- قدميها ساخنة مع الفاصوليا البيضاء والأرز والبقدونس.

مقادير عكاوي الغلابة

رقبة ديك رومي

2 بصلة شرائح

كرفس

2 ملعقة زيت

زعتر

كرات

طماطم مكعبات

ثوم

ملح

فلفل

فلفل حامي

طريقة عمل عكاوي الغلابة

- نحضر طاسة ونضع فيها الزيت والبصل والكرات والكرفس والثوم حتي التدبيل، ثم نضع العكاوي والزعتر والطماطم وملح وفلفل وفلفل حامي لمدة نصف ساعة.

- نأخذ العكاوي وتدخل الفرن حتى تمام النضج، وتأخذ لون وتقدم.

هناك العديد من الطرق الأخرى لعمل العكاوي، يُقدمها هُن على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عكاوي كندوز مع الخضار

عكاوي كندوز

بصل

كرفس

طماطم

ملح

فلفل

أرز

طريقة تحضير عكاوي كندوز مع الخضار

- تبلي العكاوى بالملح و الفلفل.

- ضعي قطع العكاوي في كيس فرن ثم ضيفي معه باقي المكونات بعد تقطيعها في كيس فرن.

- اصنعي فتحة علوية فى الكيس ثم ادخليه الفرن، واتركيه حتى تمام تسويته.

- يقدم مع أرز مطهو بالبصل والكركم بالهنا.