طريقة عمل التيراميسو بوصفات سهلة: كيكة أو تشيز كيك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«التيراميسو» من الحلويات المميزة التي لا يعرف الكثير من ربات البيوت طريقة تحضيرها، إذ يرونها تحتاج لخطوات كثيرة ومكلفة ماديًا، لذا تستعرض «هن» خلال السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة، بوصفات مختلفة، لتحضير تلك الحلوى في المنزل، سواء كيكة أو تورتة أو تشير كيك، بحسب ما ذكره مقدمي برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

كيكة التيراميسو من الشيف غادة التلي

خليط القهوة

ربع كوب سكر

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ثلاثة أرباع كوب ماء ساخن

خليط الكريمة

200 جرام جبن كريمي

100 جرام زبدة

ربع كوب سكر بودرة

1 ونصف كوب كريمة

التزيين

كرات شوكولاتة

بسكوت

أصابع شوكولاتة مبشورة

طريقة تحضير كيكة التيراميسو

خليط الكريمة

تضاف الكريمة والسكر البودرة مع استمرار الخلط.

خليط القهوة

يخلط الماء الساخن والقهوة والسكر.

تقسم كيك الفانيليا لجزأين بالعرض.

تسقى نصف الكيك بخليط القهوة، وتترك لتهدأ.

تضاف طبقة من خليط الكريمة.

يضاف نصف الكيك الآخر وتكرر الخطوتان السابقتان.

يفرد خليط الكريمة على جوانب الكيك.

تزين بالبسكويت من الجوانب.

يزين الوجه بكرات الشوكولاتة والشكولاتة المبشورة.

تشيز كيك التيراميسو من الشيف غادة التلي

بسكوت

100 جرام زبدة

ملعقة كبيرة كاكاو

نصف كوب لوز محمص مطحون

400 جرام جبنة كريمي

2 ونصف كوب كريمة سائلة

2 مغلف كريمة بودرة

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

بسكوت سافويار

ملعقة كبيرة قهوه سريعة الذوبان

ثلث كوب سكر

ماء ساخن

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير تشيز كيك التيراميسو

سيحي الزبد على النار، ثم ضيفي لها الجيلاتين بعد إذابته في الماء.

اخلطي الزبد مع البسكويت المطحون والكاكاو واللوز المطحون، وضعيه في قاع صينية التشيز كيك، ثم تحفظ فى البراد لمدة نصف ساعة.

اخفقي الكريمة السائلة مع الكريمة البودرة والجبن، ثم ضعي نصف المقدار على قاعدة البسكويت.

ذوبي القهوة مع السكر في الماء المغلي، ثم ضعي به بسكويت السافويار.

ضعي طبقة من السافويار على الصينية، ثم تغطى بنصف المقدار المتبقى من الجبن والكريمة.

تزين بالكريمة المخفوقة والكاكاو وتقدم بالهنا.

تيراميسو التوت والفستق من الشيف مروة مهنى

جرام شوكولاتة بيضاء مذابة

جرام توت أحمر بيوريه

جرام فراولة

جرام فستق مجروش خشن

ملعقة كبيرة سكر بودرة

مل كريمة حلويات

جرام جبنة ماسكاربوني

جرام سكر ناعم

جرام بسكوت سافويار

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

طريقة عمل تيراميسو التوت والفستق

خليط التوت

يخلط التوت البيوريه مع السكر.

خليط الكريمة

يقلب البسكويت في خليط التوت، ويرص في إناء.

يضاف على الوجه خليط الفستق.

يفضل ترك الخليط في الثلاجة لمدة ليلة أو عدة ساعات.

تضاف طبقة من خليط الجبنة والكريمة.

تكرر الخطوتان السابقتان.

يخلط الفستق مع ماء الزهر.