العقرب أولهم.. إليكم أكثر الأبراج غموضاً في تعاملاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك بعض الأشخاص الذين يتمتعون بالغموض، ويصعب اكتشافهم بسهولة، ويميل هؤلاء الأشخاص إلى الهدوء والتحفظ، ويظهرون على أنهم منعزلون.

وفي التقرير، نعرض لكم على هذا النحو أكثر الأبراج غموضاً، وفق ما ورد في موقع "pinkvilla".

1- برج الدلو:

إنهم شديدو الانتباه، يرون كل شيء وهناك احتمالات أنهم يدونون الملاحظات في رؤوسهم دون قول أي شيء، وهذا ما يجعلهم غامضين.

2- برج الحوت:

لا يتحدثون كثيرًا ومن المعروف أنهم من النوع الهادئ بينما العالم في حالة من الفوضى، يعملون بصمت على كل ما يريدون، ويخططون لأشياء تجعلهم نوعًا دائماً في حيرة.

3- برج السرطان:

يحتفظون بالمعلومات والأشياء لأنفسهم، ليس لديهم الصبر لشرح كل شيء لمن حولهم وهذا يجعلهم يظهرون على أنهم غامضون.

4- برج الميزان:

عادة ما يستمع الناس إليهم عندما يتحدثون لأنهم لا يفعلون ذلك كثيرًا، يفضلون الهدوء وعادة ما يكونون تحت حراسة شديدة، هم أيضًا أذكياء ويظهروا على أنهم غامضون.

5- برج العقرب:

هم رمز الغموض وأساسه، لن يخبروك أبدًا بما يدور في أذهانهم وما يخططون له، وليسوا ودودين للغاية، وهذا السبب في ذلك.

6- برج الجدي:

لا يريدون أن يكونوا غامضين، ولكن بسبب صمتهم يلقبون بذلك، ولكنهم في نفس الوقت مرنون وموثوقون.