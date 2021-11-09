لهذه الأسباب لم يلجأ البعض لعروض "البلاك فرايدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انطلق موسم التخفيضات المعروف بـ"بلاك فريداي"، والذي تشهد فيه المولات والمحلات التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المنتجات بعد التخفيضات خلال شهر نوفمبر من كل عام، ومع ذلك هناك بعض أصحاب الرأي ممن يرجحون عدم الاندفاع نحو عروض التخفيض والتوجه إلى المتاجر.

ونستعرض فيما يلي بعضًا من الأسباب التي تجعل البعض يتجنبون اللجوء لعروض التخفيضات في "البلاك فرايدي" وفقًا لموقع، infosurv.

-الزحام الشديد

يتقاتل الناس من أجل الحصول على العروض في المتاجر، ما يعد كابوسًا، وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى وقوع بعض الإصابات بالسابق.

-هوس وجنون الشراء

يصاب البعض بهوس الشراء بسبب العروض الضخمة بالتخفيضات، لينتهي بهم الحال إلى شراء منتجات ليسوا في حاجة لها، وفي المقابل يتم انفاق مال دون داعي.

-عروض ليست رائعة

تلك العروض المعلنة التي يرى البعض أنه لا يمكن تفويتها، قد تكون ليست رائعة، حيث أظهرت الكثير من الأبحاث في السنوات الأخيرة أن المنتجات المعروضة في الجمعة السوداء ليست أقل الأسعار على المنتجات عالية الجودة.

-إهدار الوقت

فقد يستدعي الذهاب إلى المتاجر إهدار الكثير من الوقت بسبب الزحام والإقبال الكبير على العروض.

-العروض الوهمية

تنتشر بعض حالات النصب من قبل بعض التجار ضعاف النفوس، بتقديم عروض وهمية بأسعار رخيصة ومنتجات مغمورة، مستغلين شراء البعض دون داعي.

وعادة ما يُقبل المصريون على شراء المستلزمات التي يحتاجونها والتي لا يحتاجونها كل عام في البلاك فرايدى، رغبة في شراء الأشياء بأسعار مخفضة، والذي بدأ في الخامس من نوفمبر الجاري وحتى نهاية الشهر.