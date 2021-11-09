أبرزها السردين.. 4 أنواع من الأسماك مفيدة للصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأسماك من الأطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، فهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والكالسيوم، والتي تعود بالنفع على صحة الإنسان.

وقالت أخصائية التغذية الصحية البريطانية فاليري أجيمان، إن السمك هو بروتين عالي الجودة وخالي من الدهون لإضافته إلى روتين الأكل الخاص بك من أجل صحة العضلات والعظام والأنسجة والجلد، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب على البالغين تناول الأسماك مرتين في الأسبوع لتحسين صحة القلب.

وتحتوي معظم المأكولات البحرية على كميات صغيرة من الزئبق، وهذا السم العصبي يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

وبحسب موقع "healthdigest"، فهناك أنواع كثيرة من الأسماك الصحية، ومنها السلمون الذي يعد دائمًا اختيارًا رائعًا لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية بالإضافة إلى إنه يعتبر مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم.

كما يعتبر السردين من المأكولات البحرية الأخرى الصحية التي يمكن تناولها، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، فإنه غني بشكل طبيعي بفيتامين د والكالسيوم.

وتشمل الأنواع الصحية الأخرى، سمك القد والماكريل، ويعتبر سمك القد مصدرًا جيدًا للفوسفور والنياسين وفيتامين ب 12 والبروتين، أما الماكريل فهو سمكة زيتية ومليئة بالدهون الصحية، ولكن تجنب سمك الماكريل الملكي، الذي يحتوي على مستويات عالية من الزئبق، واختر بدلاً من ذلك سمك الماكريل الأطلسي.