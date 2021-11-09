نصائح للحد من ظهور سيلوليت الوجه للسيدات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قد تظهر كتل من الدهون في مناطق في الجسم وخاصًة عند السيدات فيما يعرف طبيًا بـ«السيلوليت»، إذ أجريت دراسات كشفت عن أن 90% من السيدات يعانين منه، ولا يقتصر ظهوره على الجسم فقط، ربما يظهر في الوجه أيضًا، لذا توضح «هن» في التقرير أسبابه وطرق علاجه.

ما هو السيلوليت؟

ظاهرة جسدية تحدث لكل من الفتيات والرجال، لكن تكن أكثر تأثيرًا عند السيدات خاصًة عقب وصولهن سن البلوغ، ويعقب ذلك التغيير ربما السمنة أو النحافة الشديدة ويشاع حدوثه عندهن بسبب هرمون الاستروجين الأنثوي، أو الجينات والأنسجة الضامة، ويصنف السيلوليت وفقًا لثلاث درجات وضحها موقع «Medical News Today».

الدرجة الأولى وهي مظهر قشر البرتقال وتكون على شكل تموج وترهل بسيط بالجلد، أما الدرجة الثانية تعطي شكل «الجبن القريش»، أما الثالثة تعطى منخفضات عميقة بالجلد وتظهر التكتلات بشكل ملحوظ.

ويظهر السيلوليت في الوجه غالبًا بمنطقة العنق، وخط الفك وتنحصر أسباب ظهوره للأسباب التي تسرع من الشيخوخة مثل اتباع نظام غذائي غير صحي، تناول الكحول، التدخين، التعرض لأشعة الشمس الضارة، التغيرات الهرمونية، السمنة، قلة تدفق الدم.

طرق الحد من ظهور السيلوليت

من المشكلات التي يصعب علاجها، لذلك يلزم اتباع الطرق الصحية للحد من السيلوليت وتجنب ظهوره وفقًا لما يلي:

- تناول قدر كاف من المياه

- ادخال الشوفان في النظام الغذائي، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، وامتصاصه للسوائل بالجسم.

- ممارسة الرياضة

- اتباع نظام غذائي صحي

- وضع كريمات طبية لتحسين سطح البشرة وللسيدات التي تعاني من وجود السيلوليت في أجسامهن.

وهناك بعض الحلول التي تحسن مظهره، لكن لا تمنع وجوده وفقًا لموقع «Health Line» موضحة في النقاط التالية:

التقشير الجاف

عمل جلسة تقشير للجسم والوجه ويفضل قبل الاستحمام للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وترطيب البشرة لتسهيل تدفق الدم.

تغيير النظام الغذائي

يلزم تناول نظام غذائي صحي، والحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر للحد من تراكم الدهون بالجسم.

وفي حالة عدم الوصول لنتائج مرضية يلزم التوجه لأخصائي جلدية لتحديد طرق العلاج المضمونة كالتدخل الجراحي، أو باستخدام الليزر كما يوجد تقنيات حديثة تعمل شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية، لشد الجلد وتحسين مظهره.