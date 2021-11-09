الامارات | مصر.. المؤبد لطبيب مزيف خطف ست فتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. المؤبد لطبيب مزيف خطف ست فتيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على منتحل صفة طبيب، واستغل الامرلاغتصاب ست فتيات داخل عيادته المزعومة، بينما برأت المحكمة زوجته التي كانت متهمة بالتواطؤ مع الزوج والتستر عليه.

وبحسب عدد من الصحف المصرية، فقد أمرت النيابة العامة في إبريل الماضي بإحالة مايكل فهمي وزوجته إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ"خطف ست فتيات قصر وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص، تمكن من خلاله من ارتكاب جريمته".

واتهمت النيابة زوجة الطبيب بالاشتراك معه بـ"الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم".

وعثرت النيابة في منزل المحكوم عليه على أقراص مدمجة، عثر عليها في منزله، صور عليها الجرائم التي ارتكبها، واستندت على شهادة 12 شخصا.

وتبين من التحقيقات أنه لم يحصل على درجة علمية، وعيادته غير مسجلة باعتبارها منشأة طبية، وبحسب مصادر في المحكمة يمكن الطعن على الحكم في غضون 60 يوما من إعلانه.

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