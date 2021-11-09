كورونا اليوم: علاج يحمي من الفيروس لـ8 أشهر.. وتحذير لغير المطعمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

علاج يحمي من الفيروس لـ8 أشهر

أعلنت شركة "ريجينيرون" الأمريكية للأدوية أن العلاج بالأجسام المضادة الصناعية الذي طورته، يقلل خطر الإصابة بكورونا بنسبة 81,6 في المئة طيلة 8 أشهر بعد تلقيه.

وقال مايرون كوهين الباحث في جامعة نورث كارولاينا والذي يقود دراسة ترعاها الحكومة حول العلاج، إن النتائج "مهمة خصوصا للأشخاص الذين لا يستجيبون للقاحات ضد كوفيد-19 بمن فيهم الذين يعانون نقص المناعة"، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير لغير الملقحين ضد كورونا

ذكرت ولاية نيو ساوثويلز الأسترالية في تقرير أن الأشخاص غير الملقحين من المرجح أن ينتهي بهم المطاف إلى دخول وحدات الرعاية الفائقة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا بزيادة 16 مرة مقارنة بأقرانهم من الملقحين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز في وقت متأخر من الاثنين أن 11 بالمئة فقط من بين 412 ماتوا بسبب تفشي دلتا على مدى 4 أشهر حتى أوائل أكتوبر قد تم تطعيمهم بشكل كامل، فيما بلغ متوسط عمر الذين توفوا 82 عاما، وفقا لسكاي نيوز.

كورونا يتوغل إلى دماغ الإنسان ويأكل مادته الرمادية

نشر 16 باحثا يمثلون جامعة "جورجيا" التكنولوجية الأمريكية وجامعة "بريشيا" الإيطالية مقالا في مجلة Neurobiology of Stress العلمية، حيث سلطوا الضوء على ظاهرة انخفاض حجم المادة الرمادية في دماغ الإنسان المصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد أن درس هؤلاء التصوير المقطعي المحوسب لـ 120 مريضا عانى نصفهم من مضاعفات عصبية شديدة وأظهر الآخرون أعراضا واضحة للاضطرابات.

وشهدت البيانات الموضوعية أن الإصابة بفيروس كورونا أثّرت على المادة الرمادية في الدماغ، والتي انخفض حجمها في القشرة الأمامية والوسطى والجبهة الأمامية في المنطقة الواقعة بين الفصوص الأمامية والصدغية، ما يعني في حقيقة الأمر ضربة موجهة إلى العقل، نظرا لأننا نعالج المعلومات باستخدام الخلايا العصبية للمادة الرمادية أو بالأحرى نفكر بها، وفقا لروسيا اليوم.