كيف تعرف شريك حياتك المناسب من برجك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال:

إذا كنت ممن يهتمون بالإبراج، فإن هذا التقرير يكشف لك توافق الأبراج مع شريك الحياة واكتشاف الخصائص التي تتوافق مع برجك، وذلك كما ذكر في موقع "timesofindia".

- الأبراج الترابية: الجدي والعذراء والثور.

- الأبراج المائية: العقرب والحوت والسرطان.

- الأبراج النارية: الأسد والقوس والحمل.

- الأبراج الهوائية: الميزان والجوزاء والدلو .

- الأبراج المائية:

لا يوجد بينه وبين الهوائي أي نوع من التوافق وتفشل العلاقة كثيراً، لذلك عندما يبحث الهوائي عن شريك حياته فعليه أن يختار من أصحاب الأبراج النارية والترابية ويبتعد عن المائية .

- الأبراج الهوائية:

اجتماعيون جداً، ويتوافقون بدرجة كبيرة مع الأبراج الناريّة، وعندما يختار الهوائي شريك حياته يفضل أن يرتبط بشخص من الأبراج النارية لأن توافقهم يكون تاما، وأيضاً الأبراج الترابية تتوافق بدرجةٍ كبيرةٍ مع الهوائية، فالهوائي والترابي كلاهما يحبون تكوين الصداقات.

- الأبراج النارية:

عند اختيار البرج الناري شريك حياته، عليه أن لا يفكر كثيراً، فأصحاب الأبراج الترابية يكونوا شركاء مثاليين لبعضهم ويحدث بينهم توافق وتناغم ممتاز.

- الأبراج الترابية:

أصحاب الأبراج الترابية عندما يبحثون عن شريك حياتهم، عليهم أن يختاروا من الأبراج النارية، فمواليد الأبراج النارية ينجذبون للترابية ويكون بينهم انسجام كبير، رغم اختلافهم في بعض الآراء ووجهات النظر، ولكن هذا لا يؤثر على علاقتهم.