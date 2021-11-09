أرخص أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي.. أقل من 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايداي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في أمازون:

بوتاجاز فريش فورن 5 شعلة إستانلس بالمروحة – سيلفر، فرن ثابت من غير تدعيم، سعره 3689 جنيها بدلا من 3799 جنيها.

بوتاجاز غاز 4 شعلات من زانوسي ZCG61026XA، 60 سم – فضي، سعره 2949 جنيها بدلا من 3699 جنيها.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في بي تك:

بوتاجاز غاز يونيفرسال بومبي، 5 شعلات، فضي - 8505- NBF ، سعره 4400 جنيها بدلا من 4700 جنيها.

بوتاجاز غاز فريش ايطاليانو، 5 شعلات، ستانلس ستيل – 2900 - ، سعره 3888 حنيها بدلا من 4050 جنيها.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في جوميا:

Fresh بوتاجاز رينبو 4ش 60 سم ستانلس، سعره 2624 جنيها بدلا من 2899 جنيها.

Unionaire C5555SS-170 بوتاجاز غاز ستانليس ستيل - 4 شعلة، سعره 1849 جنيها بدلا من 3000 جنيها.