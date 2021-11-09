إتيكيت تعامل الرجل مع المرأة.. خليك ذكي واكسبها في 6 خطوات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعامل الرجل مع الجنس اللطيف، يحتاج إلى أسلوب مختلف تماما، عن طريقته مع أقرانه من الذكور، فدائما ما تتوقع أي أنثى معاملة معينة من الرجال، سواء كان أخ أو صديق أو حبيب أو زوج، وهناك بعض السلوكيات التي يجب مراعاتها خلال التعامل مع النساء، يطلق عليها إتيكيت تعامل الرجل مع المرأة، أشارت إليها خبيرة الإتيكيت شيماء البهي، خلال استضافتها في برنامج «عسل أسود».

إتيكيت تعامل الرجل مع المرأة

الابتعاد عن التوقعات

الطريقة العملية لتعامل الرجل مع زوجته، يجب أن تنطلق من ضرورة الابتعاد عن التوقعات، إذ لا بد من خلق لغة حوار واضحة بين الزوجين، لتجنب الخلافات.

الذكاء في التواصل

الذكاء في التواصل من المتطلبات الأساسية في إتيكيت التعامل مع المرأة، والمقصود به هنا، مثلا: حسن اختيار الوقت المناسب للحديث، مع ضرورة اختيار الطريقة المناسبة للحوار، ودرجة الصوت التي تبتعد عن العصبية والتحكم.

تعلم فن الانتقاد

انتقاد المرأة في حد ذاته، فن يحتاج إلى الانتباه إليه ومحاولة اكتسابه، فيجب اختيار أسلوب لا يسبب أي إيذاء لمشاعرها، إذ يمكن الاعتماد عند بدء الحديث على المجاملة، ثم النقد بطريقة لطيفة، مما يشجع الزوجة على تقبل الملاحظات.

الابتعاد عن الأنانية

من المهم أن يحرص الزوج، على الابتعاد عن الأنانية في التعاملات، وتقدير الزوجة واحترامها أمام الآخرين، وعلى الزوجين التعامل بتلقائية مع بعضهما البعض، تجنبا لأي خلافات يمكن أن تحدث بينهما.

عدم التأخر عن الميعاد

في حال الخروج مع الزوجة أو الخطيبة، يجب الحرص على عدم التأخر عن ميعاد المقابلة، وأثناء سير الزوجين في الطريق، يجب أن يحرص الرجل، على أن تسير الزوجة في اتجاه بعيدا عن السيارات.

طريقة التحية

على الرجل تقدير زوجته عند إلقاء التحية، لكن هناك اعتقاد خاطئ من الزوجات، بأنه من الإتيكيت تلقي التحية من الآخرين أثناء الجلوس، فلا تستحب تلك العادة إلا في الضرورة فقط.