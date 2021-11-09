الامارات | الكويت..جدل بعد انتشار فيديو لرجل يصطاد حمام الشوارع «ليبيعها للمطاعم» (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..جدل بعد انتشار فيديو لرجل يصطاد حمام الشوارع «ليبيعها للمطاعم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت فيدوهات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، في الكويت لرجل يصطاد طيور الحمام من أحدى الساحات العامة، سجالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ان قيل ان الرجل يصطاد هذه الطيور لبيعها لمطاعم تقدم لحوم الحمام بين وجباتها.

و نشرت صحيفة «المجلس» الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر الرجل وهو يقوم باصطياد حمام الشوارع مسنخدما شباك الصيد، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرجل يقوم «ببيع الحمام لاحقا للمطاعم».

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