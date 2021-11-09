موضة جواكيت الشتاء لعام 2022 للسيدات.. تايجر وملون بأكمام منفوخة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الجواكيت أهم ما يميز موضة الشتاء، إذ يعتمدها أغلب الرجال كزي رسمي للفصل البارد، لسهولة تنسيقها مع ملابس الصيف القديمة، دون أن يلاحظها أحد، لكن يختلف الحال تماما، بالنسبة للنساء، لأن المرأة يجب أن تنسق بين ألوان المعاطف التي ترتديها، وفساتين السهرة، أو الملابس الكاجوال الخاصة بخروجات الأصدقاء وغيرها، ودائما ما يبحثن عن كل جديد في عالم الأزياء، لذا نقدم آخر صيحات موضة جواكيت الشتاء لعام 2022 للسيدات.

موضة جواكيت الشتاء لعام 2022 للسيدات

بدأت دور الأزياء والموضة العالمية، في عرض جواكيتها الجديدة لعام 2022، التي سيطرت عليها الجواكت الجلد بألوانها المختلفة، وتصميماتها الرائعة المميزة بصيحتها العصرية، التي تبحث عنها النساء، بالإضافة إلى أنها مريحة

جاكيت «Wolf & Badger»

موضة جوايكت الشتاء لعام 2022 للسيدات، المقدمة من «Wolf & Badger»، تميزت بولونها الوردي، بتقسيماته النسائية الرائعة، مع أكمام منفوخة مزودة بخيوط فضية، منحته مظهرا أنيقا، ويمكن إضافة حزام خصر إليه، أو ارتدائه كما هو بدون الحزام، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامه أيضا، بشكل واسع مثل السهرات والمناسبات الاجتماعية وغيرها.

2- جاكيت «Blumarine»

تميز الجاكيت الذي قدمته «Blumarine» بقصته الطويلة، وصناعته من الصوف الغامق المميز برسومات التايجر، مع إضافة فرو باللون الرمادي، وألوان أخرى لأساور الأكمام والياقة، ولفت الانتباه أيضا بتصميم من قماشة جلد النمر أو التايجر، مع حزام خصر سميك مستوحى من الفساتين التايجر الشائعة والتي تحبها النساء.

3- جاكيت «Issey Miyake»

قدمت «Issay Miyake» قصة جديدة ومختلفة، في موضة جواكيت الشتاء لعام 2022 للسيدات، إذ اعتمدت على الإطلالة العملية التي تحتاجها المرأة، حيث يتميز بالطيات أو التموجات الكثيرة المعروفة بأنها أكثر راحة وعملية، ويعبر عن لوحة فنية رائعة صنع بأكمام طويلة ورقبة، تشبه الشال أكثر من كونها تعبر عن جاكيت مستوحى من الأزياء اليابانية.

4- جاكيت «Saks Potts Shearling»

كان جاكيت «Saks Potts Shearling»، ضمن المجموعة المفضلة لعام 2021، ويستمر حتى شتاء 2022، إذ يتميز بأنه جلد من اللون الأخضر النابض بالحيوية والرقة أيضا، مع أساور مصنوعة من الفرو وياقة من الفرو الاخضر الناعم.