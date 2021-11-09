الامارات | مصري يرفع دعوى طلاق بعد مفاجأة الصباحية: فتاة أخرى لا أعرفها

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يرفع دعوى طلاق بعد مفاجأة الصباحية: فتاة أخرى لا أعرفها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت دعوة طلاق رفعها رجل مصري، منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية، حيث تقدم الرجل بدعوى نشوز ضد زوجته بحجة أن «زوجته استخدمت المكياج»، للإيقاع به في هذه الزيجة.

و بحسب عدد من الصحف المحلية التي نشرت تفاصل الحادثة، كشف الزوج كيف تعرف على زوجته، قائلا :«تعرفنا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، ورأيتها في الصور أولا، وبعدها تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، ووافقت العائلتان، وبعدها بشهور انتهينا من ترتيبات الزواج وتمت الزيجة، لأستيقظ من النوم وأمامي فتاة أخرى لا أعرفها من قبل».

وأشار الزوج إلى أنه«كان قد أقنع زوجته أكثر من مرة بالامتناع عن وضع مستحضرات التجميل، لكنها كانت ترفض، مدعية أنها لا تريد هذه التحكمات، وأنه تعرف عليها بهذا الوضع».

وأضاف:«لم أتخيل أنها تخدعني بهذه الحيل التجميلية، وأن المكياج يغير مظهرها بهذه الطريقة، فكنت أعتقد أنها تحسن من شكلها ليس أكثر».

وعن سبب إقدامه على هذه الخطوة أوضح لصحيفة الوطن:«في الصباحية تاني يوم الفرح، صحيت قبلها، ولقيت وحدة تانية، واستغربت، وقالتلي إنها مجهدة من ترتيبات الفرح من شهور، وحطت مكياج تاني، وكل يوم بتقعد تحط مكياج بكميات كبيرة جدا، قبل ما أصحي من النوم، وتقعد بيه طول النهار، وحذرتها أكتر من مرة، واشتكيت لأهلها لكنها رفضت»، مؤكدا أنه «قرر الانفصال عنها في أول أسبوع بعد الزواج، لكنها انهارت ورفضت ذلك، فصبر عليها حتى تغير من حالها، لكنه لم يتحمل ذلك، ولم يطيق العيش برفقتها، والتعايش مع كذبها وخداعها، فبعد شهر طلب منها الطلاق لكنها رفضت وهددته بحقوقها».

وشدد الرجل المصري على أنه«لا يريد العيش مع زوجته تحت سقف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها».

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