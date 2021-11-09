الامارات | واقعة تحرش بمدبرة منزلية يثير الغضب في السعودية وتحرك عاجل من الشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة تحرش بمدبرة منزلية يثير الغضب في السعودية وتحرك عاجل من الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت واقعة تحرش في السعودية موجة غضب واسعة في الشارع السعودية، بعد تداول فيديو يوثق الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل.

وسارعت الشرطة السعودية بإلقاء القبض على مواطن سعودي في منطقة القصيم، أثار موجة غضب واسعة في الشارع، بعد تحرشة بمدبرة منزل من الجنسية الكينية. وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم وغضبهم من هذا الحادث، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عملية التحرش، وتحت "هاشتاغ": "#حق_العاملة_الكينية"، عبر النشطاء عن رأيهم بهذه الواقعة.

وأكدت السلطات السعودية أنها قبضت على المواطن بعد تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة معربين عن غضبهم وتعاطفهم مع مدبرة المنزل، مطالبين بتشديد العقوبة على المتحرش.

وأوضح متحدث إعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في حادثة التحرش والقبض على المتحرش فـي حينه، وذلـك بعـد تلقي بلاغ مـن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة وأحيل لفرع النيابة العامة.

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