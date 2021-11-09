القهوة الخضراء عدو الوزن الزائد.. فوائد مذهلة لو استغلتيها هتخسي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«عندي 31 سنة، ووزني كان من فترة 60 كيلو، وتخنت بعد الجواز مع قاعدة البيت، وبطلت أروح الجيم، ووصلت لوزن 95 كيلو، وبطني بقت كبيرة جدا، ومنطقة الفخذين، وشكلي بقى غريب، وده مأثر على حركتي وعلى المفاصل والركبة»، مشكلة مزعجة تواجه كثير من السيدات بعد الزواج والحمل، ويطرقن العديد من الأبواب في محاولة لحلها.

وفي إطار بحث إحدى السيدات، عن طرق فعالة للتخلص من أزمة زيادة الوزن، بعدما ملت سبل مراكز التخسيس، وعدم قدرتها على مداومة الذهاب إلى صالات الجيم، صادفت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج «صحتك وبس»، لتسألها عن وصفة طبيعية لإنهاء تلك المعاناة، التي نصحتها بدون تردد بالاستعانة بـ القهوة الخضراء.

القهوة الخضراء لمواجهة زيادة الوزن

أوضحت الدكتورة بسمة الملا، أن مستخلص البن الأخضر له دورا مهما في عملية التخسيس، إذا استخدمت بشكل صحيح: «لازم نشوف نسبة المياه والدهون، وطبيعة الجسم، لو الوزن ثابت وتقومي بعمل الريجيم، تناول القهوة الخضراء يعمل على زيادة نسبة الحرق وتقوية الكتلة العضلية، لأنها تعطي كمية طاقة كبيرة، تعد من أقوى مضادات الأكسدة، وقبل تحميصها يتم أخذ الخلاصة على هيئة كبسولات، إذ تحتوي على مادة كلوروجينك أسيد، وليس لها أعراض جانبية، بخلاف القهوة العادية، فهي مدرة للبول وتخلص الجسم من الأملاح المحبوسة».

مستخلص البن الأخضر وحرق الدهون

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن شرب القهوة الخضراء في الصباح، يعطي طاقة وانتعاش للجسم، ويمكن بجانبه تناول جبنة قريش وعيش توست، وفول بدون زيت وطحينة وربع رغيف، محذرة في الوقت ذاته من تناول الأطعمة في منتصف الليل والدخول للنوم: «كارثة كبيرة بيقع فيها الناس».

وشددت بسمة الملا، على ضرورة الحصول على نقاط الحرق المتوفرة في مستخلص البن الأخضر، لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات، التي تعمل على تنشيط الجسم وحرق الدهون، مضيفة أن ذلك المشروب الأخضر يقلل السعرات الحرارية داخل جسم الإنسان، ويزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بدون بذل أي نوع من المجهود، فضلا عن لعبه دورا مهما في ضبط ضغط الدم.