طريقة عمل البيتزا بوصفات غير تقليدية.. جربيها بالبطاطس والمكرونة بالسوسيس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البيتزا من المعجنات الشهية، التي يفضلها كثير من الناس، خاصة الأطفال والشباب، نظرا لتمتعها بمذاق لذيذ وشهي، وقابلية إعدادها بعناصر غذائية متعددة، إذ تحاول ربات المنازل بشكل مستمر ابتكار وصفات جديدة لعملها في المنزل.

وتهتم أغلب الأمهات بمتابعة برامج الطبخ على القنوات المختلفة، للتعرف على وصفات إعداد الطعام بمكونات مختلفة وبطرق سريعة، وعليه يقدم «هن» طريقة عمل البيتزا في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

بيتزا البطاطس

مقادير بيتزا البطاطس

بطاطس.

أنشوجة.

مشروم.

فلفل ألوان.

بصل.

جبنة بارميزان.

جبنة موتزريلا مبشور.

صلصة طماطم.

زبدة.

بيض.

بقسماط.

ملح.

فلفل.

زيت.

طريقة عمل بيتزا البطاطس

اسلقي البطاطس في ماء وملح، ثم اهرسيها، وضيفي إليها نوعي الجبنة والملح والفلفل.

ادهني صينية الفرن بقليل من الزبدة، ثم رشي عليها قليل من البقسماط.

ضعي البطاطس في الصينية، وضيفي عليها صلصة الطماطم وشرائح البصل والمشروم والفلفل الألوان والجبنة الموتزريلا والأنشوجة.

ادخليها فرن ساخن، وقدميها بعد أن تبرد.

بيتزا الدجاج المفروم

مقادير بيتزا الدجاج المفروم

بيض.

لبن.

دقيق.

سبانخ.

زبدة.

جبن موتزريلا.

زيتون أسود.

فلفل ألوان.

مشروم.

جبن شيدر.

كاتشاب.

دجاج مفروم.

ملح.

فلفل.

أعشاب.

طريقة تحضير بيتزا الدجاج المفروم

افرمي السبانخ باستخدام كبة كهربائية.

اخلطي السبانخ والدقيق والزبدة والبيض والدجاج المفروم في ماكينة العجن، لتحصلي على عجينة متماسكة.

افرديها باستخدام دقيق، ثم ضعيها في صينية، وافردي عليها الكاتشاب، وعليها الجبنة والزيتون والفلفل الألوان والمشروم.

ادخليها فرن ساخن، حتى تنضج تماما، ثم قدميها.

بيتزا المكرونة بالسوسيس والجبنة

مقادير بيتزا المكرونة بالسوسيس والجبنة

مكرونة.

سوسيس.

فلفل ألوان.

بصل.

ثوم.

سلامي.

جبنة موتزاريلا.

أعشاب.

زيت.

طماطم.

صلصة طماطم.

ملح.

فلفل.

خطوات إعداد بيتزا المكرونة بالسوسيس والجبنة