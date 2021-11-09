8 عبارات شائعة تؤذي نفسية الأطفال.. منها «أنت قرد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«أنت قرد، استنى لما أبوك يجي، أنت بتعمل زي أمك»، عبارات شائعة يكررها الآباء عند تربية أطفالهم، تنتهي بهم في كثير من الأحيان إلى أضرار نفسية لهم، حتى إن كان المقصود منها الإشادة أو التحفيز، فالطفل يُدرك الكلام الذي يُلقيه الآباء عليه وفقًا لفهمه، ويتأثر به كثيرا، سواء كان الحديث إيجابيًا أو سلبيًا، بحسب ما ذكر موقع «verywellfamily» الأمريكي، الذي لخص 8 عبارات تؤذي نفسية الأطفال.

كفاية عياط

يجب أن يضبط الآباء سلوك أطفالهم، لكن بدون التدخل في مشاعرهم، إذ يحتاج الطفل أن يعرف أن مشاعره منضبطة، فهو يبكي تعبيرًا عما يزعجه، لذلك الأفضل أن نعرف لماذا يبكي بدلا من ترديد «كفاية عياط»، ونحاول إيجاد حل لمشكلته.

أنت قرد

جميعنا نعتقد أن وصف الطفل بـ«القرد»، مسمى إيجابي لنشاطه أو أنه طفل لعبي، إلا أنها تؤثر على الطفل بشكل كبير، ويمكن أن يكون لها تأثيرا سلبيا على تقدير الطفل لذاته.

استنى لما أبوك يجي

يجب على الأم التعامل مع سلوك طفلها وقتيًا، ولا تجعله يفهم بأن الوالد يُمثل الانضباط الحقيقي، وأنه لا يمكنها بمفردها التعامل مع سلوكه، لأن هذا سيجعله يفهم بأنها غير قادرة على التعامل معه.

أنت مجنون

من الأفضل أن يتجنب الآباء لوم الطفل على عواطفه، ووصفه بأنه «مجنون»، وأنه يحتاج إلى علاج لسلوكه.

بطل تجادل معايا

عندما يمنع الآباء الجدال مع أبنائهم، فإن ذلك يجعل الطفل يتجنب أن يتحدث مرة أخرى مع والديه، ويسمع الكلام بغير اقتناع، وتستمر الخلافات بينهم، لذلك من الأفضل التحدث مع الأبناء ومحاورتهم، للوصول إلى نتيجة تقنعهم، حتى لا يكرروا هذا التصرف.

مش هقولك كده تاني

تكرار توجيهات الآباء لأبنائهم تعتبر عادة سيئة، وتذكير الطفل بأنهم لن يستمروا في تكرار التوجيهات إليه عادة أسوأ، ومن الأفضل أن يتم إخبار الطفل بالنتائج التي ستحدث له، إذا لم يستمع إلى حديثه.

شاطر.. ليه مش بتعمل كده كل مرة؟

عندما يقوم الطفل بفعل شيء جديد، من الأفضل أن نمدحه ونشجعه عما قام به، ونتجنب أن نستهين بما فعله، أو نلومه عن ما قام به من قبل.

أنت بتعمل زي أبوك/أمك

يجب على الآباء تجنب مماثلة تصرفات أطفالهم، بتصرفاتهم تمامًا، فهم لهم شخصية مستقلة عن الآباء، كما يجب البعد عن المقارنات بين الأبناء، فالأفضل أن نحترم روح الطفل الفريدة وشخصيته المستقلة.