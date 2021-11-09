هؤلاء هم الرابحون في مسابقة Fashion Trust Arabia2021

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استطاع حفل توزيع جوائز Fashion Trust Arabia أن يحتلّ مكانة مرموقة بين المسابقات التي تدعم المصممين الشباب حول العالم. تعرفوا فيما يلي على المواهب الناشئة التي استحقّت الفوز بالجوائز التي يقدمها هذا المهرجان، وفقا للعربية.

في العام 2018 أطلقت رائدة الأعمال اللبنانية تانيا فارس فكرة توزيع جوائز Fashion Trust Arabia برعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وكريمتها ومشاركة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني. وكان الهدف من هذا المشروع تقديم الدعم المالي وتسليط الضوء على المواهب الناشئة بمجال الموضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بحيث يحصل كل فائز بهذه المسابقة على مبلغ 200000 دولار بالإضافة إلى المشورة التجارية والتدريب على الاستدامة في مجاله.

انطلقت النسخة الأولى من هذا المهرجان في العام 2019 وتزامنت مع افتتاح المتحف الوطني في قطر. وقد تمّ تقديم هذا الحدث بصيغة افتراضية في العام 2020 نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ليعود هذا العام بصيغته المباشرة وتشارك فيه لجنة تحكيم تضمنت أسماء بارزة عالمياً في مجال الموضة نذكر منها: العارضة المخضرمة نعومي كامبل، المدير الإبداعي في دار Balmain أوليفييه روستينغ، المصمم اللبناني إيلي صعب، العارضة أليكسا تشانغ، المدير الإبداعي في دار Valentino بيرباولو بيتشولي، والمدير الإبداعي للأزياء الرجالية في دار Louis Vuitton فيرجيل آبلو.

شارك بهذه المسابقة حوالى 700 موهبة، وصل منهم 24 إلى مرحلة التصفيات أما عدد الرابحين فبلغ 6 وهم:

المصمم العراقي زيد عفاس الذي حصل على جائزته عن فئة الأزياء الجاهزة. وهو ولد في الكويت، نشأ في لندن، مستقر حالياً في لوس أنجلوس ومعروف بأنه يجمع في تصاميمه بين الإنسيابية والقصات الحادة.

المصمم المغربي محمد بن شلال الذي حصل على جائزته فن فئة أزياء السهرات، وهو معروف بتصاميمه ذات الطابع الدرامي.

المصمم المغربي بلال فلاح الذي فاز بالجائزة المخصصة للأكسسوارات بفضل تصاميمه من النظارات التي تحمل توقيع علامة Port Tanger.

المصمم السوداني عبد القادر الطيب الصادق الذي فاز بجائزة المواهب الناشئة عبر مجموعة من الأزياء الجاهزة مستوحاة من تاريخ وطنه السودان.

المصممة الإماراتية علياء بن عمير حصلت على الجائزة المخصصة للمجوهرات بفضل تصاميمها المستوحاة من العملات المعدنيّة التقليديّة.

المصمم الكولومبي أوغستان نيكولا ريفييرا مؤسس علامة A New Cross حصل على جائزة Guest Country Colombia Winner.

يُذكر أنه تمّ منح المصممة الأردنية أمينة معادي، المعروفة عالمياً في مجال تصميم الأحذية، جائزة ريادة الأعمال التي تحتفي برواد الأعمال العرب الذين أحدثوا تأثيراً بارزاً على الساحة العالمية.