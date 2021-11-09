«متبقيش تقليدية في الأكل ودلعي ولادك».. طريقة عمل برجر السمك والتونة والجمبري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السمك ومشتقاته سواء من التونة والجمبري، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، كونه يحتوي على العناصر الغذائية المهمة ويمد الجسم بالطاقة اللازمة، وينصح بتناوله الأطباء كونه صحيا، وتحاول الأمهات الحفاظ على صحة أطفالهن من خلال الأطعمة المفيدة لهم ولصحتهم، إذ يمكنها إعدادهم مثل طريقة البرجر.

ويُقدم «هُن» للأمهات وربات المنازل طرقا مختلفة لعمل الأسماك داخل المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير برجر سمك

سمك فيليه مفروم

ملح وفلفل

شبت مفروم

بصل أخضر مفروم

دقيق

بيض

ثوم بودرة

بصل بودرة

زيت

زبدة

طريقة تحضير برجر سمك

- يخلط البيض مع البصل والثوم البودرة والملح وفلفل وبصل أخضر وشبت والدقيق والسمك.

- نقلب جيدا وتشكل أقراص وتعفر بالدقيق.

- نضع في طاسة على النار زبدة وزيتا مع رشة ملح وفلفل ثم يقلى البرجر ويقدم بالهنا.

مقادير برجر تونة

برجر

بيضة

كوب بصل مفروم

كوب كزبرة مفرومة

ملعقة كبيرة هوت صوص

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

فلفل رومي أحمر مفروم

ربع كوب شبت مفروم

ملعقة كبيرة وسترشاير صوص

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة مستردة

كوب بقسماط

زيت

للتقديم

بطاطس محمرة

مايونيز

كاتشب

مستردة حلقات

طماطم

جرجير

حلقات بصل أحمر

عيش كايزر

طريقة تحضير برجر تونة

- اخلطي التونة مع الملح وفلفل وكمون.

-ضعي الوستر شاير صوص ثم الهوت صوص مع الثوم واخلطي كل المكونات في الكبة.

- اضربي المكونات مرة واحدة ثم أضيفي إليها البقدونس والفلفل والشبت والكزبرة وتضرب مرة أخرى مع البيضة.

-أضيفي ملعقة من البقسماط مع الخليط ويكور على شكل برجر ثم يغمس في باقي البقسماط ويشوى على الجريل.

- يقدم مع عيش كيزر وبطاطس محمرة بالهنا.

مقادير برجر جمبري

2 كوب جمبرى كبير مقشر

زعتر فريش

ثوم مفروم

زيت زيتون

عيش كيزر

شرائح طماطم

شرائح جبنة شيدر

صوص مايونيز بالبابريكا

3 ملاعق كبيرة مايونيز

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة مسطردة

عصير ليمون

ملح

فلفل

كاتشب

طريقة تحضير برجر جمبري

- في الكبة يخلط الجمبري مع الملح والفلفل والزعتر والثوم

- ثم يشكل أقراص

- ويطهى في الفرن أو في طاسة على النار أو في الجريل أو في الاير فراير

طريقة تحضير صوص المايونيز بالبابريكا

- اخلطي المايونيز والمسطردة والكاتشب ثم أضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون

- قدمي الجمبري مع الصوص في العيش الكيزر مع شرائح الطماطم وشرائح الجبنة