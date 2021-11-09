لو شربتيه لمدة شهر هيقضي على مرض شائع.. أهم فوائد البردقوش

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأعشاب يحرص على تناولها الأشخاص والحصول عليها من حين لآخر، وذلك للحصول على فوائدها الصحية المتنوعة والمهمة للجسم ومناعته، والتي يأتي من بينها عشبة البردقوش.

ما هو عشب البردقوش؟

البردقوش هو عشب عطري، يتم استخدام أوراقه للعديد من الأغراض والتي يأتي على رأسها تناول شرابها الدافئ، فضلًا عن استخراج الزيت منها، ويشار إلى أنه يسمى أحيانًا باسم «البردقوش الحلو» لتمييزه عن البردقوش البري.

يمكن العثور على البردقوش المجفف في ممرات التوابل والأعشاب في معظم محال السوبر ماركت، ويمكنك أيضًا العثور على الأوراق الطازجة أو خلاصة الزيت أو أكياس الشاي منه في المتاجر المتخصصة، لبيعه.

أهم الفوائد الصحية للبردقوش

وحسبما عرض موقع webmd الأمريكي، فإن البردقوش يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية والغنية والتي من بينها:

1- المركبات المشتقة من البردقوش لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة.

2- الصحة الهرمونية

قد يكون البردقوش مفيدًا للصحة الهرمونية، خاصة بالنسبة للنساء، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS، اللائي يتناولن شاي البردقوش مرتين يوميًا لمدة شهر واحد فقط، قادرات على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الأندروجين الكظرية.

3- تخفيف القلق

أظهر البردقوش خصائص مزيلة للقلق أو مخففة للقلق، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من صرير الأسنان عند التعرض لأي شيء مزعج.

4- نشاط مضادات الميكروبات

أظهرت العديد من الدراسات أن زيت البردقوش الأساسي فعال ضد مجموعة واسعة من البكتيريا المعدية، والتي من بينها عدوى المسالك البولية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

5- يعتبر البردقوش أيضًا مصدرًا جيدًا لعدد من الفيتامينات

يحتوي عشب البردقوش على عدد من الفيتامينات المهمة للجسم، والتي من بينها حمض الفوليك، وفيتامين «أ»، و«ك».