كمية البيض اللازمة لطفلك يوميا.. «على حسب عمره»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يُعتبر البيض مصدرا غنيا بالبروتينات، فضلاً عن احتوائه على الكالسيوم والكولين والفيتامينات اللازمة لتغطية حاجة الطفل، إلا أن البيضة الواحدة تحتوي على 185 ملليجراما من الكوليسترول، ويعتبر ذلك نصف ما يحتاجه الطفل يوميًا، ما يجعل الكثير من الأمهات يتساءلن عن كمية البيض المناسبة للطفل يوميًا.

وتستعرض «هن» في السطور التالية عن الكمية المناسبة التي يحتاجها الطفل يوميًا من البيض بحسب وفقًا لموقع «verywellfamily».

الأطعمة البروتينية

يعتبر البيض من ضمن قائمة الأطعمة الغنية بـ البروتين، والتي تشمل المأكولات البحرية والدجاج وأطعمة الصويا والمكسرات والبذور واللحوم الحمراء.

ويجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 - 13 عامًا على خمسة إلى ستة أطعمة مكافئة من هذه الأطعمة كل يوم، وللأطفال الأصغر سنًا يحتاجون فقط من 2 إلى 4 كميات معادلة، ولكن قبل أن يحصلوا عليها يجب حساب النسبة التي يحتاجها الطفل من طعام على حدة.

ومن الأفضل أن تسعى الأم لتنويع خيارات طعام الطفل، فإذا كانت البيضة توفر البروتين في وجبة الإفطار، فيجب أن تختار نوعًا آخر من البروتين في الغداء والعشاء، وإذا لم تتوفر هذه الأطعمة لدى الأم من الجيد أن تحاول أن تمزجها في أكثر من وجبة.

كمية الكوليسترول في الأطعمة البروتينية

تحوي البيضة على 187 ملليجراما من الكوليسترول، وسمك التونة 13 ملليجراما، وزبادي كامل الدسم 25 ملليجراما، والآيس كريم 29 مجم.

لذلك ينبغي ألا يتناول الطفل من عمر عامين فيما فوق أكثر من بيضتين في اليوم، وبالنسبة للأطفال الأقل سنًا من الأفضل أن يتناولوا من بيضة إلى 3 بيضات أسبوعيًا.

كمية الكولين في البيض

يعتبر البيض مصدرا جيدا للكولين الذي يمُثل عنصرا غذائيا أساسيا يدعم التطور المعرفي لدى الطفل، إذ تحتوي البيضة الواحدة على 147 مليجراما من الكولين، ولكل عمر يحتاج نسبة معينة من الكولين كما يلي:

150 ملليجراما يوميًا لعمر طفل يتراوح بين 7 أشهر إلى سنة.

200 ملليجرام لعمر طفل يتراوح بين 1 إلى 3 سنوات.

250 ملليجراما لعمر طفل يتراوح بين 4 إلى 8 سنوات.

375 ملليجراما لعمر طفل يتراوح بين 9 إلى 13 عامًا.

550 ملليجراما لعمر طفل يتراوح بين 14 إلى 18 عامًا.