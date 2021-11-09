في 5 خطوات.. إزاي تعملي «Me time» لنفسك بعيدا عن أسرتك

القاهرة - سمر حسين - ماما

«Me time» عبارة لاقت تداولًا واسعًا على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبَّرت خلالها العديد من السيدات بشكل ساخر عن رغباتهن في حصولهن على وقت مخصص لهن من الراحة من المهام اليومية، وذلك بعد الانتهاء من أدائها، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من نشطاء السوشيال ميديا مع الأمر.

سخرية النساء نحو مصطلح «Me time»

وخلال عدد من المنشورات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، جاءت بعض التعليقات الساخرة المصحوبة بنشر صور من بعض المشاهد الشهيرة في الأعمال الفنية.

ما هو مصطلح «Me time»؟

«Me time»، يعني هذا المصطلح الوقت المخصص الذي يحتاجه الشخص خلاله يومه، بعد الانتهاء من مهامه المختلفة، وذلك للحصول على الاسترخاء وإعاد شحن طاقته مجددًا.

أفكار للقيام بـ«Me time»

وحسبما عرض موقع «amexessentials» الأمريكي، نستعرض لكِ مجموعة من الأفكار السريعة والممتعة التي يمكنك القيام بها كربة منزل، فور الانتهاء من مهام عملك مع أفراد أسرتك، والتي من بينها:

1- الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي

احظري جميع الأجهزة الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية لفترة محددة من الوقت، وبدلاً من ذلك اقرأي كتابًا أو مجلة، أو اذهبي في نزهة على الأقدام، أو مجرد التحديق من النافذة إلى السماء يساعدك على الاسترخاء.

2- ابتكري شيئًا جديدًا في يومك

ليس عليكِ التخطيط الطويل لفعل شيء جديد، فقد يمكنكِ القيام بأي أمر بشكل مفاجئ، كالرسم، أو الكتابة، أو إعداد وجبة شهية، وغيرها من الأمور الأخرى.

3- اصطحبي نفسك لتناول الغداء

يمكنك الذهاب إلى أي مطعم أو مكان خارج منزلك، والحصول على وجبة غداء بمفردك، والانغماس مع أفكارك لوقت طويل، والتأمل في وجوه المحيطين بكِ.

4- الحصول على قيلولة في منتصف اليوم

يمكنك فقط الجلوس على سريرك أسفل الأغطية، والاسترخاء قليلًا، والابتعاد عن الأفكار السلبية، وغمض عينيكِ.

5- مشاهدة التلفاز

قد تساهم مشاهدة التلفاز لفترة في الحصول على قدر كافٍ من المتعة.